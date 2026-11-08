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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2463
05/11/2026
08.11.2026 08:36

Προαλείφεται (και… ξερογλείφεται) ο Καράογλου

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2463
05/11/2026
08.11.2026 08:36
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Θυμάστε που πριν από λίγο καιρό ο Θεόδωρος Καράογλου είχε «πονοκεφαλιάσει» Μαξίμου και Πειραιώς, όταν είχε ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με κόμματα στα δεξιά της ΝΔ – και με τον Αντώνη Σαμαρά – για τον σχηματισμό κυβέρνησης αν οι εκλογές δεν δώσουν αυτοδυναμία;

Τότε είχε αναφερθεί από «γαλάζιες» πηγές ότι ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κάνει αυτές τις δηλώσεις, επειδή επιδιώκει να είναι υποψήφιος για Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και επιθυμεί να έχει διαύλους επικοινωνίας με όλους τους «ένοικους» της «γαλάζιας πολυκατοικίας» στην περιοχή.

Φαίνεται, μάλιστα, ότι «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», καθώς πληροφορίες από την Πειραιώς αναφέρουν ότι αρκετός κόσμος καλοβλέπει αυτήν την υποψηφιότητα, και λόγω της διείσδυσης του Καράογλου στην ευρύτερη Δεξιά και τους ψηφοφόρους της. Για να δούμε…

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