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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2463
05/11/2026
07.11.2026 07:40

Όλο… «κο κο κο» οι Ευρωπαίοι για την Τουρκία, αλλά από κυρώσεις τίποτα

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2463
05/11/2026
07.11.2026 07:40
erdogan

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Ένα πολύ ενδιαφέρον… χώσιμο στην Τουρκία έκανε πριν από λίγα 24άωρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ετήσια έκθεσή της για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, στο πλαίσιο του πακέτου διεύρυνσης της Ε.Ε. για το 2026. Για την ακρίβεια την κατσάδιασε για τον… μη σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών – μελών της Ε.Ε. και της συνέστησε αποφυγή απειλών και ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Ειδικότερα στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το casus belli και η παρεμπόδιση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector).

Η Κομισιόν κρίνει πως από το 2023 και ύστερα έχει σημειωθεί βελτίωση στο κλίμα των σχέσεων Αθήνας και Άγκυρας, αλλά δεν βλέπει «βιώσιμη αποκλιμάκωση» και ανησυχεί επειδή εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές διαφορές και δυσάρεστες ενέργειες.

Εντελώς επιγραμματικά η έκθεση αναφέρεται στην επανάληψη υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών πάνω από ελληνικά νησιά, ακόμη και κατοικημένα, στη σημαντική αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και των χωρικών υδάτων, στο ότι η Άγκυρα συνεχίζει να προβάλλει αξιώσεις και να αμφισβητεί ελληνικές αρμοδιότητες και δικαιώματα.

Πιο συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρεται στις τουρκικές αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου, στις συστηματικές εκδόσεις μη εγκεκριμένων ναυτιλιακών προειδοποιήσεων, στις αμφισβητήσεις που στρέφονται εμμέσως κατά της ελληνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Ελλάδας, αλλά και στην ενσωμάτωση της θεωρίας της «Γαλάζιας Πατρίδας» στα τουρκικά σχολικά βιβλία.

Ομολογουμένως… συγκινητική η πρωτοβουλία των Ευρωπαίων να μας συμπαρασταθούν σε όσα ζούμε, αλλά οι διαπιστώσεις τους παραμένουν αυστηρά στο πεδίο των παραινέσεων προς τη γείτονα. Κοινώς, πολύ… «κο κο κο», αλλά από «αβγό» (δηλαδή κυρώσεις) τίποτα…

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