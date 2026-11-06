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06.11.2026 16:23

Νέος γύρος κινητοποιήσεων για το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα – Απορρίφθηκε το αίτημα να ανασταλεί η έξωση

06.11.2026 16:23
toumpa

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Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του ηλικιωμένου ζευγαριού από την Κάτω Τούμπα να ανασταλεί η έξωση τους από το διαμέρισμα τους.

Το ζευγάρι (77 και 75 ετών) είχε μπει εγγυητής σε δάνειο που είχε πάρει ο γιος τους. Η έξωση τους προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα μαζικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, με τους διαδηλωτές να καταφέρνουν να αποτρέψουν στην έξωση.

Νέος γύρος κινητοποιήσεων

Η Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης καλεί σε νέα κινητοποίηση στην Κάτω Τούμπα σήμερα στις 19.00

«ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η απόφαση για πάγωμα της έξωσης βγήκε αρνητική από τις πρώτες πληροφορίες. Είναι σημαντικό να έρθει όσος περισσότερος κόσμος είναι δυνατόν στο σημειο: Καππαδοκίας 64 στην Κάτω Τούμπα.

Είναι η πιο κρίσιμη στιγμή της υπόθεσης για την έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Όλοι και όλες στο σημείο, αυξημένη περιφρούρηση μέχρι τις 7μμ. 

ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΞΩΣΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ».

«Δεν υπάρχει οφειλή»

Ο άλλος γιος του ζευγαριού, που είναι πυροσβέστης, είχε εξηγήσει ότι η τράπεζα είχε κατασχέσει ήδη το σπίτι του αδελφού του, που πήρε το δάνειο. «To χρέος προέκυψε από την αγορά σπιτιού από τον αδελφό μου. Το σπίτι το κατέσχεσαν στην ίδια τιμή με το δάνειο. Δεν έχει μείνει οφειλή, αλλά κυνηγάνει και αυτό σπίτι. Γιατί το άλλο σπίτι δεν το πούλησαν για να κλείσει ο λογαριασμός. Θέλουν να πάρουν πρώτα αυτό στην τιμή των 85.000 ευρώ. Μετά να πουλήσουν και το άλλο. Ώστε με ένα δάνειο να πάρουν δύο σπίτια».

Το ζευγάρι έχει καταθέσει αγωγή, αμφισβητώντας τη  διαδικασία μεταβίβασης της κατοικίας, καθώς το τίμημα της εκποίησης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του ακινήτου.

Στο μεταξύ, παρέμβαση στο υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης πραγματοποίησε κλιμάκιο από συνδικαλιστικά όργανα του Δημοσίου, την ΕΔΟΘ, και του ιδιωτικού τομέα, το Εργατικό Κέντρο, προκειμένου να τεθεί η κυβέρνηση μπροστά στις ευθύνες της.

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