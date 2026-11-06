Μύκονος: Ξεκίνησε η «δίκη των 25» για το κύκλωμα προστασίας και ναρκωτικών – Κατηγορούμενος και ο «Mr Χωριάτικο»

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Ξεκίνησε στο Εφετείο η ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης για το κύκλωμα της Μυκόνου, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται 25 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων επιχειρηματίες και αστυνομικοί. Στο εδώλιο βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας καταστημάτων «Χωριάτικο», Άγγελος Γιαννακόπουλος, γνωστός ως «Mr Χωριάτικο», ο οποίος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της δωροδοκίας υπαλλήλου.

Κύκλωμα Μυκόνου: Οι κατηγορίες για προστασία, ναρκωτικά και αστυνομικούς ελέγχους

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν αναπτύξει δραστηριότητα που περιλάμβανε την παροχή προστασίας σε επιχειρήσεις της Μυκόνου και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, φέρονται να ενημέρωναν επιχειρηματίες του νησιού για επικείμενους αστυνομικούς ελέγχους.

Στην υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 25 κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους επιχειρηματίες και αστυνομικοί.

Τι κατέθεσαν οι πρώτοι μάρτυρες στη «δίκη των 25»

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η διαδικασία της Παρασκευής (6/11) περιλάμβανε καταθέσεις μαρτύρων, με πρώτο να εξετάζεται αστυνομικός που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση σύλληψης ενός από τους κατηγορουμένους.

Ο αστυνομικός περιέγραψε ενώπιον του δικαστηρίου τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη σύλληψη.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας κατηγορουμένου που αντιμετωπίζει κατηγορία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο γιος του είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και ανέφερε πως ταξίδευε περιστασιακά στη Μύκονο για να εργαστεί. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, ωστόσο, επέστρεφε χωρίς χρήματα.

Η κατάθεση του αστυνομικού διοικητή που είναι κατηγορούμενος

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης αστυνομικός διοικητής, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Κατά την κατάθεσή του αναφέρθηκε σε συνάντηση που είχε με άλλον κατηγορούμενο μετά τη σύλληψη του τελευταίου.

Όπως υποστήριξε, κατά τη συνάντησή τους εκείνος του είπε: «Πώς έφτασα να είμαι κατηγορούμενος;»

Απών από τη διαδικασία ο «Mr Χωριάτικο»

Από τη συνεδρίαση της Παρασκευής απουσίαζε ο επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος.

Ο επιχειρηματίας αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την κατηγορία της δωροδοκίας υπαλλήλου.

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