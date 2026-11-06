Pizza Fan: «Πράσινο φως» για αποδέσμευση λογαριασμών, ανοίγει ο δρόμος για την επαναλειτουργία των καταστημάτων 

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Καλά νέα για τους 2.500 περίπου εργαζόμενους της Pizza Fan καθώς η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έδωσε το «πράσινο φως» για την αποδέσμευση λογαριασμών στελεχών της εταιρείας.

Πρόκειται για λογαριασμούς που συνδέονται με υποχρεώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, προμηθευτές, εργοδοτικές εισφορές, δάνεια και υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής Χαρ. Βουρλιώτη αποδεσμεύονται δύο λογαριασμοί προκειμένου να ικανοποιηθούν απαιτήσεις της εταιρείας που ήταν σε εκκρεμότητα πριν την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη της, πράγμα που σημαίνει πως σύντομα θα πληρωθούν οι μισθοί στους εργαζόμενους οι οποίοι εδώ και 3 εβδομάδες αγωνιούν για το μέλλον τους.

Εκτός από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, ξεμπλοκάρονται και άλλοι προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επαναλειτουργία των καταστημάτων που έκλεισαν έτσι απότομα, μετά την αποκάλυψη για την απάτη κατά του δημοσίου.

Την επαναλειτουργία της εταιρείας επιβεβαίωσε και το γραφείο του συνηγόρου της, Μιχάλη Μαρκουλάκου, το οποίο ανέφερε ότι «η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνέχιση των συναλλαγών με εργαζομένους και συνεργάτες. Με την απόφαση αυτή, η Αρχή επιβεβαιώνει τη θεσμική της προσήλωση και επιδεικνύει ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και αποτρέποντας τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συναντήσεις, διεργασίες και την υποβολή όλων των νόμιμων εγγράφων προς την Αρχή. Ειδικότερα, επιτρέπει πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise, καθώς και την εξόφληση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων και υποχρεώσεων leasing. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης από το σύνολο των πελατών της Pizza Fan και από πλατφόρμες παραγγελιών, όπως το efood και η Wolt. Τα έσοδα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας και των καταστημάτων του δικτύου franchise.

Για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών από τις τράπεζες, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και όλων των αντισυμβαλλομένων της. Παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή μερισμάτων και κερδών, ώστε τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία και να ενισχύουν την οικονομική της θέση. Η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα προηγούμενα έτη. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα σχετικά ποσά είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά, επίσης, ότι οι αστοχίες που αποδίδει στην ταχύτητα της αρχικής διερεύνησης θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, δήλωσε: “Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα”».

Διαβάστε επίσης:

Κύκλωμα στην Πολεοδομία Κατερίνης: Απολογούνται ο διευθυντής και ο προϊστάμενος για τα «γρηγορόσημα»

Ούτε… ταινία: Έπιασαν καβγά στην Αττική Οδό και χτυπούσαν ο ένας τον άλλον με… λοστούς

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι λειτουργούσε παράνομο «γηροκομείο» σε υπόγειο στην Τούμπα – Πέντε ηλικιωμένοι σε ακατάλληλες συνθήκες