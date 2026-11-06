Κ. Καλέργης (Roikos) στο Green Deal Greece 2026: «Το πραγματικό εμπόδιο για την ωρίμανση έργων υποδομής είναι οι διαδικασίες, όχι η χρηματοδότηση»

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Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Roikos Engineering Consultants ζήτησε ριζική απλοποίηση στην ανάθεση και την εκτέλεση των έργων υποδομής

Ο Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Roikos Engineering Consultants , συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής στο ετήσιο συνέδριο-θεσμό «Green Deal Greece 2026», το οποίο διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Στο πλαίσιο της ειδικής θεματικής ενότητας για τις Υποδομές και τα Δημόσια Έργα, ο κ. Καλέργης παρουσίασε μια ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και απαρίθμησε τα αναγκαία βήματα για την ουσιαστική επιτάχυνση των νέων έργων υποδομής που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Στην τοποθέτησή του, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Roikos ανέδειξε με έμφαση ότι η διαχρονική παθογένεια της μη έγκαιρης ωρίμανσης νέων έργων δεν σχετίζεται με την έλλειψη οικονομικών πόρων ή χρηματοδοτικών εργαλείων. Αντιθέτως, εντοπίζεται στη μη ενασχόληση με την ωρίμανση έργων για την επόμενη κυβερνητική περίοδο, στις δυσκίνητες γραφειοκρατικές δομές και στο ανελαστικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει απλοποιηθεί στον βαθμό που απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς και οι σημερινές συνθήκες της χώρας μας.

«Ενδεικτικό του μεγέθους των καθυστερήσεων είναι ότι ακόμη και αν υπήρχε σήμερα επαρκής και άμεση χρηματοδότηση για την ωρίμανση έργων, θα απαιτούνταν περίπου δύο χρόνια μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης και έναρξης εκπόνησης των σχετικών μελετών», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Καλέργης, αναδεικνύοντας το μέγεθος του διοικητικού και θεσμικού βάρους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Καλέργης κάλεσε την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών να ασχοληθεί στον υπόλοιπο πολιτικό χρόνο που διαθέτει μέχρι τις επικείμενες εκλογές, αφενός με τον προγραμματισμό ανάθεσης μελετών για νέα έργα προτεραιότητας, όπως π.χ. τα ιεραρχημένα αντιπλημμυρικά έργα που προτείνονται στο έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υδατορεμάτων» που προσφάτως υλοποιήθηκε από το ΤΕΕ και στο οποίο συμμετείχε η Roikos, αφετέρου με την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων έργων.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, εξήρε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες και τον εκσυγχρονιστικό ρόλο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), υπογραμμίζοντας ωστόσο την ανάγκη «να ακολουθήσει άμεσα η Δημόσια Διοίκηση τους γρήγορους ρυθμούς και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Επιμελητηρίου».

Η Roikos Engineering Consultants, με την ενεργό συμμετοχή και υποστήριξή της στο «Green Deal Greece 2026», επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να πρωτοστατεί στον θεσμικό διάλογο, εισφέροντας υψηλή τεχνογνωσία για τη δημιουργία σύγχρονων, ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών που θωρακίζουν το μέλλον της χώρας.