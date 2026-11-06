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06.11.2026 13:46

Ο Φωκάς Ευαγγελινός ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη Eurovision 2027 (Video)

06.11.2026 13:46
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Την απόφασή του να μη συμμετάσχει φέτος στη Eurovision ανακοίνωσε ο Φωκάς Ευαγγελινός, το πρωί της Παρασκευής (6/11).

Kαλεσμένος του Φώτη Σεργουλόπουλο και της Τζένης Μελιτά στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» της ΕΡΤ1, o γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης αποκάλυψε πως οι αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις δεν θα του επιτρέψουν να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση.

«Εγώ φέτος λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαι στη Eurovision. Δεν θα είμαι φέτος. Είναι πολύ ωραία η επιλογή της ΕΡΤ να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι σούπερ αυτό που θα γίνει εκεί ο διαγωνισμός», ανέφερε αρχικά ο Φωκάς Ευαγγελινός, επισημαίνοντας ότι η απόφασή του είναι οριστική, ενώ εξήγησε ότι και στο παρελθόν είχε επιλέξει να απέχει για ορισμένες χρονιές από τον μουσικό διαγωνισμό.

«Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους, αλλά μια χρονιά… Σταματούσα κάποια χρόνια. Αυτή τη χρονιά αισθάνομαι, λόγω και υποχρεώσεων και πολλών πραγμάτων που θα συμβούν, ότι δεν θα είμαι. Όχι αισθάνομαι. Δεν θα είμαι σίγουρα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Παρακολουθήστε από το 13:45

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.11.2026 15:27
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