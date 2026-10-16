Eurovision 2027: Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» της ΕΡΤ στη Θεσσαλονίκη

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Ο εθνικός τελικός «Sing for Greece» της ΕΡΤ για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις βραδιές –οι δύο ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ1 και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Η απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει- τονίζεται– τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους.

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