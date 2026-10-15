Ανθή Βούλγαρη για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μαθαίνω ότι φεύγει και «πιστολιάζει», χρωστάει μαλλιά, λούσα…

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Την αποπομοή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ αλλά και τα… φέσια που φημολογείται ότι αφήνει πίσω της σχολίασαν στην πρωινή εκπομπή του Mega η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές και στον στενό φίλο της τέως πρέσβειρας, Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Η Γκιλφόιλ μαζεύει, μαζεύει γιατί είχε πάρα πολλά ρούχα. Καλά, τώρα φύγανε τα μεγαλεία, Ιορδάνη μου. Τώρα είναι απλά η Κιμ, η Κίμπερλι», είπε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη.

«Εγώ τώρα μαθαίνω κάτι παρασκηνιακά. Θέλω να το διασταυρώσω, να το πω λίγο σαν κους κους ή δεν πρέπει; Σαν κουτσομπολιό; Έλα, μεταξύ μας. Είναι έξι ακόμα η ώρα. Μαθαίνω ότι φεύγει και πιστολιάζει. Χρωστάει μαλλιά, λούσα… Γύρω-γύρω τέλος πάντων. Αυτό μαθαίνω τώρα. Αλλά εντάξει, μπορεί η γυναίκα να είχε κάνει άλλα κουμάντα».

«Αυτά είναι τα μικρά πιστόλια, τα άλλα τα πιστόλια με εκατό και διακόσιες χιλιάδες…» σχολίασε γελώντας ο Ιορδάνης Χσαπόπουλος. «Είχε ζητήσει από Έλληνα επιχειρηματία αυτοκίνητο 250.000 ευρώ» πρόσθεσε η Ανθή Βούλγαρη με τον συμπαρουσιαστή της να απαντάει «Πήγε άδικα το κορίτσι, εμένα μου έκανε εντύπωση που σφυρίζει αδιάφορα ο Αργυρός που έκανε δήλωση καλύτερα να μιλήσουμε για μουσική» με το τηλεοπτικό ζευγάρι να αναφέρεται στη φημολογούμενη επικείμενη κουμπαριά του τραγουδιστή με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Κάνε τον στεναχωρημένο λίγο…» πρόετρεψε τον Κωνστνατίνο Αργυρό αστειευόμενος ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

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