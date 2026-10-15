David Ellison: Ο δισεκατομμυριούχος πίσω από τη Skydance που απέκτησε Warner Bros., CNN και HBO με.. τα χρήματα του πατέρα του

Takeaways by to pontiki AI Ο Ντέιβιντ Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, απέκτησε τον έλεγχο ενός εκ των μεγαλύτερων ομίλων ψυχαγωγίας μέσω της εξαγοράς της Warner Bros.

Discovery έναντι 110 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η νέα αυτοκρατορία, υπό τη διοίκηση της Skydance, συγκεντρώνει σημαντικά μέσα ενημέρωσης και παραγωγής, όπως τα δίκτυα CNN και CBS, το HBO, καθώς και τα κινηματογραφικά στούντιο Paramount και Warner Bros.

Η επιχειρηματική ανέλιξη του Ντέιβιντ Έλισον υποστηρίχθηκε οικονομικά από τον πατέρα του, Λάρι Έλισον, ο οποίος παρείχε τις απαραίτητες εγγυήσεις για τις εξαγορές και χρηματοδότησε την ίδρυση της Skydance.

Παρά την ολοκλήρωση της συμφωνίας μετά από νομικές αντιδράσεις για θέματα ανταγωνισμού, ο νέος όμιλος καλείται πλέον να διαχειριστεί τις προκλήσεις της βιομηχανίας και το υψηλό χρέος που προέκυψε από τις εξαγορές.

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Ο Ντέιβιντ Έλισον, ο δισεκατομμυριούχος γιος του συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον, βρίσκεται πλέον στο τιμόνι ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους του Χόλιγουντ. Μέσω της Skydance και της εξαγοράς της Warner Bros. Discovery έναντι 110 δισ. δολαρίων, ο 43χρονος επιχειρηματίας αποκτά τον έλεγχο των CNN, CBS, HBO και Paramount, συγκεντρώνοντας τεράστια ισχύ στον χώρο της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Πίσω από τη θεαματική επιχειρηματική του άνοδο, ωστόσο, βρίσκεται η αμύθητη περιουσία του πατέρα του, όπως αποκαλύπτει το Forbes.

Η αυτοκρατορία της Skydance και το μπόνους των 150 εκατ. δολαρίων

Η Paramount Skydance ολοκλήρωσε την πολυαναμενόμενη εξαγορά της Warner Bros. Discovery. Ο νέος όμιλος Skydance, συγκεντρώνει υπό την ίδια διοίκηση ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας βιομηχανίας ενημέρωσης και ψυχαγωγίας:

CNN και CBS , δύο από τα σημαντικότερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

, δύο από τα σημαντικότερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. HBO , με ισχυρή παρουσία στην τηλεοπτική παραγωγή.

, με ισχυρή παρουσία στην τηλεοπτική παραγωγή. Paramount Pictures και Warner Bros., δύο ιστορικά κινηματογραφικά στούντιο.

Ως ανταμοιβή για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Ντέιβιντ Έλισον θα λάβει 150 εκατ. δολάρια, μέσω χρηματικού μπόνους και μετοχών με περιορισμούς μεταβίβασης.

Για τους περισσότερους ανθρώπους, ένα τέτοιο ποσό θα ήταν αρκετό για να αλλάξει τη ζωή τους. Για τον ίδιο, ωστόσο, αποτελεί ένα σχετικά μικρό μέρος του οικογενειακού πλούτου, σημειώνει το Forbes.

Ο πατέρας με τα 185 δισ. δολάρια και ο γιος που ελέγχει τον όμιλο

Το Forbes υπολογίζει την προσωπική περιουσία του Ντέιβιντ Έλισον σε περισσότερα από 1 δισ. δολάρια, συνυπολογίζοντας τις μετοχές της Paramount, τα οφέλη από τη συγχώνευση και τα ακίνητα που διαθέτει.

Ο βασικός χρηματοδότης των επιχειρηματικών του κινήσεων είναι, όμως, ο πατέρας του, Λάρι Έλισον, συνιδρυτής της Oracle και όγδοος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, με περιουσία που εκτιμάται στα 185 δισ. δολάρια.

Ο Λάρι χρηματοδότησε την ίδρυση της Skydance, διέθεσε περίπου 6 δισ. δολάρια για την εξαγορά της Paramount και παρείχε προσωπικές εγγυήσεις άνω των 45 δισ. δολαρίων για τη συμφωνία με τη Warner Bros. Discovery. Οι εγγυήσεις αυτές δεν αποτελούν ποσό που κατέβαλε ο ίδιος, αλλά οικονομικές δεσμεύσεις για τη στήριξη της συναλλαγής.

Η οικογένεια Έλισον ελέγχει το 77,5% των δικαιωμάτων ψήφου της νέας εταιρείας, με τον Ντέιβιντ να ασκεί σχεδόν το σύνολο αυτής της εξουσίας. Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον διοικητικό έλεγχο και στην οικονομική ιδιοκτησία: ο γιος συγκεντρώνει σχεδόν όλα τα δικαιώματα ψήφου της οικογενειακής συμμετοχής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων ανήκει στον πατέρα του.

Οι μετοχές της Oracle και τα εκατομμύρια από τη NetSuite

Ο Ντέιβιντ Έλισον γεννήθηκε το 1983 και μεγάλωσε μαζί με την αδελφή του, Μέγκαν, κυρίως υπό τη φροντίδα της μητέρας τους, Μπάρμπαρα Μπουθ, τρίτης από τις έξι συζύγους του Λάρι Έλισον.

Σύμφωνα με το Vanity Fair, ο ιδρυτής της Oracle έχει εκφράσει σε φίλους του τη λύπη του που απουσίαζε από μεγάλο μέρος των πρώτων χρόνων των παιδιών του, καθώς ήταν αφοσιωμένος στην ανάπτυξη της εταιρείας λογισμικού.

Η μεταβίβαση οικογενειακού πλούτου είχε αρχίσει από πολύ νωρίς:

1986: Με την εισαγωγή της Oracle στο χρηματιστήριο, ο Λάρι διέθεσε 90.000 μετοχές για τον τρίχρονο Ντέιβιντ και τη νεογέννητη Μέγκαν. Μετά τις διαδοχικές διασπάσεις μετοχών, η αρχική συμμετοχή θα αντιστοιχούσε σήμερα σε περίπου 29 εκατομμύρια μετοχές, αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων.

Με την εισαγωγή της Oracle στο χρηματιστήριο, ο Λάρι διέθεσε 90.000 μετοχές για τον τρίχρονο Ντέιβιντ και τη νεογέννητη Μέγκαν. Μετά τις διαδοχικές διασπάσεις μετοχών, η αρχική συμμετοχή θα αντιστοιχούσε σήμερα σε περίπου 29 εκατομμύρια μετοχές, αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων. 2012: Τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα στοιχεία έδειχναν ότι οι μετοχές είχαν περιοριστεί σε λιγότερες από ένα εκατομμύριο. Η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη. Το Forbes εκτιμά ότι, εάν το μερίδιο του Ντέιβιντ είχε πωληθεί σταδιακά, φορολογηθεί και επανεπενδυθεί συντηρητικά, θα άξιζε σήμερα περίπου 300 εκατ. δολάρια.

Τα τελευταία δημόσια διαθέσιμα στοιχεία έδειχναν ότι οι μετοχές είχαν περιοριστεί σε λιγότερες από ένα εκατομμύριο. Η τύχη των υπολοίπων παραμένει άγνωστη. Το Forbes εκτιμά ότι, εάν το μερίδιο του Ντέιβιντ είχε πωληθεί σταδιακά, φορολογηθεί και επανεπενδυθεί συντηρητικά, θα άξιζε σήμερα περίπου 300 εκατ. δολάρια. 2016: Από την εξαγορά της εταιρείας επιχειρηματικού λογισμικού NetSuite από την Oracle, το καταπίστευμα του Ντέιβιντ εισέπραξε περίπου 370 εκατ. δολάρια προ φόρων. Το Forbes εκτιμά τη σημερινή δυνητική αξία τους σε περίπου 500 εκατ. δολάρια. Αντίστοιχες συμμετοχές στη NetSuite είχε αποκτήσει και η Μέγκαν.

Η NetSuite ήταν μια εταιρεία την οποία ο Λάρι Έλισον είχε στηρίξει οικονομικά από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της, δημιουργώντας έτσι ακόμη μία πηγή οικογενειακού πλούτου που αργότερα πέρασε στα παιδιά του.

Από το «Top Gun» στην κορυφή του Χόλιγουντ

Η αεροπορία ήταν εκείνη που έφερε πιο κοντά τον Ντέιβιντ με τον πατέρα του. Έχοντας ενθουσιαστεί από την ταινία «Top Gun», απέκτησε το πρώτο του αεροπλάνο σε ηλικία 13 ετών, δώρο από τον Λάρι, ενώ πραγματοποίησε την πρώτη του σόλο πτήση στα 16α γενέθλιά του.

Στα 20 του έγινε το νεότερο μέλος επίλεκτης ομάδας ακροβατικών πτήσεων στην αεροπορική έκθεση του Όσκος, ενώ παραμένει αδειούχος πιλότος.

Αργότερα σπούδασε κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) και πρωταγωνίστησε στην πολεμική ταινία «Flyboys» το 2006. Η παραγωγή, που χρηματοδοτήθηκε σύμφωνα με δημοσιεύματα κυρίως από τον πατέρα του, κόστισε 65 εκατ. δολάρια και απέφερε μόλις 18 εκατ. δολάρια.

Ο Ντέιβιντ εγκατέλειψε την υποκριτική και το πανεπιστήμιο και ίδρυσε, με χρήματα του Λάρι, τη Skydance, παίρνοντας την ονομασία της από όρο των ακροβατικών πτήσεων.

Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία ήρθε με το «True Grit» το 2011. Ακολούθησε η συνεργασία με την Paramount, που οδήγησε σε πέντε ταινίες «Mission: Impossible», δύο «Star Trek» και το «Top Gun: Maverick», τη συνέχεια της ταινίας που τον είχε εμπνεύσει ως παιδί.

Η αδελφή του, Μέγκαν, ακολούθησε παρόμοια αλλά πιο ριψοκίνδυνη πορεία στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, με επιτυχίες όπως τα «Zero Dark Thirty» και «American Hustle». Ωστόσο, το 2019 χρειάστηκε οικονομική διάσωση από τον πατέρα της, ύστερα από επιχειρηματικές δυσκολίες.

Η εξαγορά της Paramount και η μάχη με το Netflix

Οι φιλοδοξίες του Ντέιβιντ αποδείχθηκαν πολύ μεγαλύτερες από την παραγωγή κινηματογραφικών επιτυχιών.

Το 2024 επικράτησε στη διεκδίκηση της Paramount, προσφέροντας 8 δισ. δολάρια για την απόκτησή της από τη Σάρι Ρέντστοουν, στην οικογένεια της οποίας ανήκε επί δεκαετίες ο όμιλος.

Περίπου 6 δισ. δολάρια προήλθαν από τον πατέρα του και τα υπόλοιπα από την επενδυτική εταιρεία RedBird Capital. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025.

Σχεδόν αμέσως, ο Έλισον έβαλε στο στόχαστρο τη Warner Bros. Discovery.

Η μάχη κράτησε σχεδόν έναν χρόνο. Η Warner είχε αρχικά συμφωνήσει να πωληθεί στο Netflix τον Δεκέμβριο, όμως ο Ντέιβιντ κατέθεσε εχθρική προσφορά και συνέχισε να αυξάνει το τίμημα.

Τελικά, τον Φεβρουάριο, το Netflix αποχώρησε, αφού η Paramount Skydance προσέφερε 110 δισ. δολάρια, με περισσότερο από το 40% της συμφωνίας να καλύπτεται από προσωπικές εγγυήσεις του Λάρι Έλισον.

Οι αντιμονοπωλιακές αντιδράσεις και το CNN

Η συμφωνία προκάλεσε και νομικές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δώδεκα γενικοί εισαγγελείς αμερικανικών πολιτειών προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, ζητώντας να εμποδιστεί η εξαγορά για λόγους ανταγωνισμού.

Η Paramount κατέληξε τον περασμένο μήνα σε συμβιβασμό, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση να προστατεύσει την ανεξαρτησία του CNN.

Έτσι άνοιξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση της συμφωνίας και τη δημιουργία του νέου ομίλου.

Το δύσκολο μέρος αρχίζει τώρα

Με την προσωπική του περιουσία εξασφαλισμένη και την επιχειρηματική του αυτοκρατορία πλέον συγκροτημένη, ο Ντέιβιντ Έλισον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Καλείται να διοικήσει δύο ιστορικά, αλλά γερασμένα κινηματογραφικά στούντιο, καθώς και έναν τεράστιο όμιλο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με νέο χρέος δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια βιομηχανία που έχει ανατραπεί από την εξάπλωση του streaming.

Ο Έλισον κατάφερε να αποκτήσει μερικά από τα σημαντικότερα ονόματα του Χόλιγουντ, έχοντας στο πλευρό του την οικονομική δύναμη του πατέρα του.

Όπως επισημαίνει το Forbes, όμως, η πραγματική δοκιμασία αρχίζει τώρα: να αποδείξει ότι μπορεί και να διοικήσει την αυτοκρατορία που δημιούργησε.

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