Δεν κουνήθηκε από την πρώτη θέση τηλεθέασης ο Alpha την Τρίτη (13/10)

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Μασίφ διατήρησε το μερίδιο του ο Alpha, σε σχεδόν όλο το μεγεθός του, όπως διαμορφώθηκε από προχθές. Η οριακή απόκλιση (-0,1%) ίσως και να οφείλεται στην μικρή μεταβολή επίδοσης της σειράς «Οι κόρες της Αρετής» από τη μία ημέρα στην άλλη καθώς και σε μια μικρή διαφοροποίηση στην απήχηση του κεντρικού δελτίου του σταθμού.

Δεύτερος στις προτιμήσεις ήταν ο ΑΝΤ1 παρά τον περιορισμό του μεριδίου του κατά σχεδόν μισή μονάδα από προχθές με τρίτο το Mega που επίσης «μέτρησε» απώλειες, όπως επίσης και ο ΣΚΑΪ που είχε την μεγαλύτερη μεταβολή- κοντά στη μία μονάδα-από την μία ημέρα στην επόμενη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Γενικός επικράτησαν πτωτικές τάσεις στα 11 καναλια εθνικής εμβέλειας από την Δευτέρα στην Τρίτη και χθες ένας στους τέσσερις (25,3%) έκανε τις επιλογές του εκτός των καθιερωμένων καναλιών.

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