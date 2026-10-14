Hurriyet για Γκίλφοϊλ: «Η νύφη έφυγε»

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Η παραίτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μετά από απαίτηση του Λευκού Οίκου, έχει απασχολήσει έντονα και τα ΜΜΕ στην Τουρκία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα με ειρωνικό ύφος, όπως σε ένα άρθρο της Hurriyet στο οποίο αναφέρουν πως «η νύφη έφυγε», μια… παραλλαγή θα έλεγε κανείς του τίτλου της ταινίας «η νύφη το σκάσε».

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρώην νύφη του Ντόναλντ Τραμπ και πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την περιοχή. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ερωτήματα. Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠᾼ ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τα συγκεκριμένα γεγονότα. Μάλιστα, έγινε γνωστό ότι και ο Τραμπ στήριξε την απόφαση αυτή. Ο Τραμπ, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες είχε προσπαθήσει να προστατεύσει την Γκίλφοϊλ, φαίνεται πως τώρα άλλαξε στάση» αναφέρει το άρθρο που καταλήγει στην φράση πως «τελικά η νύφη έφυγε».

Ως «πρώην νύφη» αναφέρεται η Γκίλφοϊλ και σε άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

«Ο Τραμπ ζήτησε από την πρώην νύφη του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, να παραιτηθεί. Ο ίδιος την είχε διορίσει ως πρέσβη στην Ελλάδα» αναφέρει το sondakika.com.

Από την άλλη, σε πιο ειδησεογραφικό ύφος, η Cumhuriyet αναφέρει πως η Αμερικανίδα πρέσβης παραιτήθηκε μετά τις «καταγγελίες για ακατάλληλα δώρα».

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