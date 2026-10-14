Τραμπ: Ανήρτησε AI βίντεο στο οποίο… παίζει με την τίγρη που κατασπάραξε τον 23χρονο

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Bίντεο δημιουργημένο βέβαια με Τεχνητή Νοημοσύνη, με το οποίο κυνηγάει την τίγρη που κατασπάραξε έναν 23χρονο Βρετανό προ ημερών ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Στο 23 δευτερολέπτων βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται πρώτα να προειδοποιεί την τίγρη, μετά την εκδιώκει και κατόπιν παίζει μαζί της παλεύοντας και γελώντας, έχοντας… εξημερώσει το θηρίο.
Ο Γουίλιαμ Τσάπμαν έχασε τη ζωή του το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σε ζωολογικό κήπο Ντόνκαστερ της βόρειας Αγγλίας.
Ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ένα βίντεο διάρκειας περίπου 41 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η επίθεση της τίγρης στον νεαρό, με λεζάντα: «Μην τα βάζετε ποτέ με τη φύση!».
Η ανάρτηση του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ και η δεύτερη ανάρτηση, το πρωί της Τετάρτης, αναμένεται επίσης να προκαλέσει αντιδράσεις καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ διακωμωδεί έναν τραγικό θάνατο.
Η οικογένεια του 23χρονου, με ανακοίνωσή της, περιέγραψε τη συντριβή της για τον θάνατό του και εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τη δημοσίευση και αναπαραγωγή του οπτικού υλικού από την επίθεση.
«Η οικογένεια είναι απολύτως συντετριμμένη από την απώλειά του και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει όσα έχουν συμβεί», ανέφεραν οι συγγενείς του.
Στην ίδια ανακοίνωση υπογράμμισαν ότι «η δημοσίευση και διακίνηση βαθιά προσβλητικού οπτικού υλικού προκαλεί στην οικογένεια τεράστια οδύνη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη στιγμή», απευθύνοντας έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του.
Οι συγγενείς περιέγραψαν τον Γουίλιαμ ως «έναν έξυπνο, ζεστό και κοινωνικό νέο», τον οποίο αγαπούσαν βαθιά και ο οποίος ανταπέδιδε την αγάπη τους.
Παράλληλα, αποκάλυψαν ότι αντιμετώπιζε επί σειρά ετών σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, για τα οποία λάμβανε ισχυρή φαρμακευτική αγωγή.
Διευκρίνισαν, ωστόσο, ότι αρμόδιος να κρίνει κατά πόσο η κατάστασή του συνέβαλε στον θάνατό του είναι ο ιατροδικαστής.
«Ελπίζουμε ότι οι αρμόδιες Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να διαπιστωθεί γιατί ο αγαπημένος μας γιος έκανε αυτό που έκανε», σημείωσαν.
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