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Εκνευρισμό στη «γαλάζια» παράταξη, μαθαίνουμε, προκάλεσε η δημοσκόπηση της Real Polls για το EpirusPost, που δείχνει ΝΔ και ΕΛΑΣ σε απόσταση αναπνοής, τον Αλέξη Τσίπρα να προηγείται του Κυριάκου Μητσοτάκη στα «ποιοτικά» ερωτήματα «νοιάζεται για ανθρώπους σαν εμένα» και «καταλαβαίνει τα προβλήματα της επαρχίας» και τους δύο πολιτικούς αρχηγούς να τους χωρίζει λιγότερο από μία μονάδα στο ερώτημα «είναι ειλικρινής».

Ο εκνευρισμός οφείλεται σε δύο ζητήματα:

● Πρώτον, η Περιφέρεια Ηπείρου είναι… νεοδημοκρατική εδώ και χρόνια, οπότε εκτιμάται ότι ένας από τους λόγους της εικόνας αυτής είναι και η τοπική διοίκηση και διαχείριση των προβλημάτων της περιοχής.

● Δεύτερον, διότι η μέτρηση έρχεται λίγο αφού βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Ήπειρος κατατάσσεται στις φτωχότερες περιοχές της χώρας.

Οι πληροφορίες λένε ότι αναμένεται να υπάρξει κυβερνητική… εξόρμηση στην Ήπειρο το επόμενο διάστημα, μήπως και αλλάξει κάπως η εικόνα.

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