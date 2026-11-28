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Δυνατή… μεταγραφή (αεροδρομίου, που λέμε) από τον πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ, για την ΕΛΑΣ.
Το κόμμα Τσίπρα εξασφάλισε την… υπογραφή του γνωστού ποινικολόγου Γιάννη Μαντζουράνη, ο οποίος ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ στα νότιο τομέας της Β’ Αθήνας, χωρίς όμως επιτυχία. Ωστόσο, επειδή οι πολιτικές φιλοδοξίες δεν στερεύουν ποτέ – καλλιεργημένες άλλωστε από τη δεκαετία του 1980 το ΠΑΣΟΚ τότε- ο Μαντζουράνης θα συνεχίσει την πολιτική του καριέρα στην ΕΛΑΣ, ως μέλος του εθνικού συμβουλίου και ίσως ξανά ως υποψήφιος βουλευτής.
Το ενδιαφέρον είναι βεβαίως ότι ο ειδήμων περί των ποινικών θεμάτων της νομικής επιστήμης, ήταν… πρόεδρος στο περιβόητο και ίσως πιο ντροπιαστικό «συνέδριο» – κατ’ ευφημισμό συνέδριο -που έχει γίνει ποτέ στην αριστερά, αυτό στο μπουζουξίδικο το 2024.
Με τέτοιες μεταγραφές ο πρόεδρος Αλέξης θα πάει μπροστά…
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