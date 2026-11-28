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Ένα από τα πιο απίθανα περιστατικά που έχουμε δει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο σημειώθηκε στην Πολωνία, με έναν οπαδό να αποφασίζει να κάνει την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο με ηλεκτρικό πατίνι.

Το περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Σταλ Στάλοβα Βόλα με τη δεύτερη ομάδα της Λέγκια Βαρσοβίας, για την τρίτη κατηγορία του πολωνικού πρωταθλήματος.

Czegoś takiego chyba jeszcze nie było 😬😂



Mecz Stali Stalowa Wola z rezerwami Legii Warszawa przerwany przez…



No właśnie – kukiriniarza? Czy po prostu dzbana? 🙈🤦‍♂️ pic.twitter.com/chXywy8SnW — Adam Delimat (@a_delimat) November 27, 2026

Το παιχνίδι βρισκόταν στις καθυστερήσεις, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 3-2, όταν ένας άνδρας εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο οδηγώντας ηλεκτρικό πατίνι, αφήνοντας άναυδους ποδοσφαιριστές, διαιτητές και θεατές.

Αμέσως, οι άνθρωποι της ασφάλειας μπήκαν στο γήπεδο και άρχισαν να τον καταδιώκουν, ωστόσο η αποστολή τους αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς ο απρόσκλητος επισκέπτης είχε το πλεονέκτημα της ταχύτητας.

Το απίστευτο περιστατικό ανάγκασε τον διαιτητή να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση, ενώ το σχετικό βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media.

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