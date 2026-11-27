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Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα που κινούνταν με πατίνι, στο Περιστέρι, στην Εθνάρχου Μακαρίου, στο ύψος της λεωφόρου Κηφισού.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε για εξετάσεις στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας και βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Λόγω του συμβάντος προκλήθηκαν κυκλοφοριακά προβλήματα στο σημείο.

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