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Σοβαρές καταγγελίες για αστυνομική βία και ωμή παραβίαση του ιατρικού απορρήτου εντός του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», φέρνουν στο φως τόσο η μαρτυρία της προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Παθολόγος Γεωργίας Φίλιππα, στο topontiki.gr, όσο και η επίσημη ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΝΑΠ, περιγράφοντας πρωτοφανείς μεθοδεύσεις εις βάρος τραυματιών της πορείας του Πολυτεχνείου.

Έντεκα ημέρες μετά τα θλιβερά επεισόδια που διαδραματίστηκαν στην επέτειο του Πολυτεχνείου και αφού έχει καταλαγιάσει το κλίμα οργής για την απαράδεκτη αστυνομική βία, το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ με ανακοίνωση της, καταγγέλλει τις αστυνομικές επιθέσεις της 17ης Νοεμβρίου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στον σταθμό του μετρό «Αμπελόκηποι» σε διαδηλωτές που αποχωρούσαν από την πορεία.

Όπως αναφέρεται, αυτόπτες μάρτυρες αλλά και οπτικοακουστικό υλικό καταγράφουν άνδρες των ΜΑΤ να χτυπούν με ρόπαλα πισώπλατα στο κεφάλι διαδηλώτρια, να ρίχνουν στο έδαφος μια δεύτερη προκαλώντας της τραύμα στο κεφάλι και να κλωτσούν μια τρίτη ενώ ήταν ήδη πεσμένη-επιθέσεις που, όπως σημειώνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, η ίδια η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. αναγκάστηκε εκ των υστέρων να χαρακτηρίσει «αδικαιολόγητες».

Τα όσα συνέβησαν στη συνέχεια στα Επείγοντα και στους θαλάμους νοσηλείας περιγράφει στο topontiki.gr η παθολόγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του «Γ. Γεννηματάς» και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ, Γεωργία Φίλιππα:

«Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών εκείνη την ημέρα ήρθαν πέντε τραυματισμένοι. Μια 22χρονη με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις χρειάστηκε να νοσηλευτεί για τρεις ημέρες. Όπως μας είπε, άνδρες των ΜΑΤ την έσπρωξαν πισώπλατα και χτύπησε με δύναμη το κεφάλι της στο δρόμο καθώς έπεφτε. Τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ άσχημα για την κοπέλα, όμως ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Οι άλλοι τέσσερις τραυματίες δεν χρειάστηκαν νοσηλεία. Αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς στο ΤΕΠ, αποχώρησαν», αναφέρει η κ. Φιλίππα.

Όπως επισημαίνει η ίδια, ο εφιάλτης για την 22χρονη φοιτήτρια συνεχίστηκε και μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, καθώς αστυνομικοί με πολιτικά ρούχα της ζήτησαν να μεταβεί στην Ασφάλεια στη Λ. Αλεξάνδρας για κατάθεση: «Η κοπέλα δεν μπορούσε να πάει, ήταν χτυπημένη και ζαλιζόταν, είχε διάσειση. Έτσι, την επόμενη κιόλας ημέρα την ξανακάλεσαν στη ΓΑΔΑ. Πάλι δεν πήγε. Αυτό έγινε για λόγους τρομοκρατίας και ήταν κατάφωρα παράνομο. Όπως και το γεγονός ότι κάποιοι με πολιτικά ήθελαν να αντιγράψουν τον ιατρικό της φάκελο, όπως μας είπε η δικηγόρος της 22χρονης».

Τα παραπάνω περιστατικά επιβεβαιώνει και η ΕΙΝΑΠ, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα και ζητώντας πλήρη διερεύνηση για δύο κρίσιμα ζητήματα εντός του νοσοκομείου:

-Καταγγέλλεται ότι κατά τη μεταφορά της τραυματία από το ΤΕΠ στην πτέρυγα νοσηλείας, άγνωστο άτομο επιχείρησε να φωτογραφίσει με το κινητό του τον ιατρικό φάκελο εισαγωγής της.

Η Ένωση ζητά να ερευνηθεί αν επιχειρήθηκε παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ασθενούς, από ποιον και με τίνος εντολή.

-Το μεσημέρι της 18ης Νοεμβρίου, ομάδα αστυνομικών φέρεται να εισέβαλε στον θάλαμο χωρίς την άδεια των θεραπόντων ιατρών, απαιτώντας κατάθεση από την τραυματία και απειλώντας την με άμεση προσαγωγή στη ΓΑΔΑ αν αρνηθεί- κάτι που οι γιατροί σε καμία περίπτωση δεν θα επέτρεπαν λόγω της διάσεισης. Οι αστυνομικοί αποχώρησαν μόνο μετά την παρέμβαση υγειονομικών και νομικών.

Σύμφωνα με την κ. Φίλιππα, η νεαρή φοιτήτρια πήρε εξιτήριο πριν από πέντε ημέρες και είναι πλέον καλά στην υγεία της. «Έχει το τηλέφωνό μου και εάν προκύψουν άλλοι ιατρικοί λόγοι, θα με ενημερώσει. Δυστυχώς, αυτό που ζήσαμε εκείνη την ημέρα θύμιζε έντονα άλλες εποχές», καταλήγει η ίδια, ενώ οι νοσοκομειακοί γιατροί υπογραμμίζουν από την πλευρά τους ότι τέτοιες πρακτικές θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, δηλώνοντας πως αναμένουν τα αποτελέσματα της αυτεπάγγελτης εισαγγελικής έρευνας.

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