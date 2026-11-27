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Χάκερ παραβίασαν την κύρια πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν στο Reuters τρία άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα, σε μια εξέλιξη που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ένα τεράστιο όγκο ευαίσθητων δεδομένων σχετικά με τακτικές, προσωπικό και εφοδιαστική αλυσίδα.

Η εισβολή στο «Cloud One» ανακαλύφθηκε τον τελευταίο μήνα, κατά τη διάρκεια εργασιών αναβάθμισης του συστήματος, ανέφεραν δύο από τα άτομα αυτά, προσθέτοντας ότι η ανακάλυψη αυτή προκάλεσε διακοπή της λειτουργίας σε ολόκληρη την πλατφόρμα. Σε δήλωση προς το Reuters, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «δεν σχολιάζει την κατάσταση ασφάλειας, τα τρωτά σημεία ή την επιχειρησιακή κατάσταση συγκεκριμένων δικτύων και συστημάτων. Λαμβάνουμε συνεχώς προσεκτικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών, των συστημάτων και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του Υπουργείου (Πολεμικής Αεροπορίας)».

Το Cloud One, το οποίο ξεκίνησε το 2017, προοριζόταν να λειτουργήσει ως κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης για τις ανάγκες πληροφορικής της Πολεμικής Αεροπορίας, συνδυάζοντας τους πόρους τεσσάρων παρόχων — της Microsoft, της Amazon, της Oracle και της Alphabet — για να τροφοδοτήσει δεκάδες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού και μισθοδοσίας ή εφοδιασμού και συντήρησης.

Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το «Cloud-Based Command and Control» της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από ραντάρ αεροπορικής άμυνας και άλλες πηγές δεδομένων από ολόκληρη τη Βόρεια Αμερική, καθώς και το «Theater Integrated Combat Munitions System», το οποίο παρακολουθεί βόμβες και πυραύλους σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

«Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης»

Η SAIC ήταν ο κύριος ανάδοχος του Cloud One μέχρι το 2025, οπότε και ανέλαβε η Leidos. Το Cloud One συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες cloud του αμερικανικού στρατού, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. «Μια παραβίαση εδώ είναι σοβαρή υπόθεση», ανέφερε μία από τις πηγές. Οι ερευνητές κάλεσαν το Cyber Command, τη δύναμη κυβερνοασφάλειας του αμερικανικού στρατού, για να εκτιμήσει τη ζημιά, ανέφερε μία από τις πηγές.

Η ανακάλυψη της παραβίασης οδήγησε σε μια σειρά διαταραχών. Πηγές ανέφεραν ότι οι προσπάθειες μεταφοράς εφαρμογών back-office στο Cloud One, μια μακροχρόνια στρατιωτική προτεραιότητα, έχουν τεθεί σε αναστολή. Οι ενημερώσεις σε εφαρμογές που ήδη εκτελούνται στο Cloud One μπλοκαρίστηκαν, με αποτέλεσμα το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας να μην μπορεί να εφαρμόσει διορθώσεις, ακριβώς τη στιγμή που αποκαλύφθηκε μια νέα σειρά σοβαρών ευπαθειών λογισμικού σε ολόκληρο τον κλάδο της τεχνολογίας.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι σε ορισμένους χρήστες ανακλήθηκαν τα δικαιώματα διαχειριστή. Πλήροφορίες αναφέρουν ότι οι εισβολείς εκμεταλλεύτηκαν ένα κενό ασφαλείας στο λογισμικό για να αποκτήσουν πρόσβαση στο επίπεδο ελέγχου, παρομοιάζοντας το επίπεδο ελέγχου με ένα τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης, καθώς οι εισβολείς θα μπορούσαν θεωρητικά να αξιοποιήσουν την πρόσβασή τους για να ελέγξουν την κατάσταση λειτουργίας στρατιωτικών αεροσκαφών ή τη μετακίνηση ανταλλακτικών, αν και δεν ήταν σαφές εάν οι χάκερ το έκαναν στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Διαρκή χακαρίσματα

Η είδηση για την παραβίαση έρχεται εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για εισβολές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα για τα δίκτυα που βασίζονται στο cloud, λόγω της ικανότητας των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να εντοπίζουν γρήγορα αδυναμίες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντιμετωπίζει ήδη τις συνέπειες από τουλάχιστον έξι άλλα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων, δύο στο FBI, μια προηγούμενη παραβίαση δεδομένων του Πενταγώνου, μια πρόσφατη διαρροή πληροφοριών προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μια παραβίαση που επηρεάζει τουλάχιστον δύο υπηρεσίες κατασκοπείας και μια παραβίαση στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η πλατφόρμα Cloud One βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο των χάκερ. Σε ένα σχόλιο της 2023 που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό μέσο FedScoop, η διοίκηση της Cloud One αναφέρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε ως «ποσοστό επιτυχίας 100%» στην απόκρουση αυτού που περιέγραψαν ως «συγκλονιστικό» αριθμό προσπαθειών διείσδυσης στην πλατφόρμα. «Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη όσον αφορά την ασφάλεια», έγραψε η διοίκηση της Cloud One.

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