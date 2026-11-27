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Η γαστρονομία είναι κάτι πολύ περισσότερο από την τέχνη της μαγειρικής. Είναι πολιτισμός, ιστορία, μνήμη και ένας ξεχωριστός τρόπος επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους.

Αυτή τη φιλοσοφία ανέδειξε η πρόσφατη ελληνοϊταλική γαστρονομική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Electra Metropolis Athens, με τίτλο «Κάθε πιάτο και μία ανάμνηση – Tre territori, tre culture, un’unica storia di sapori». Τρεις γυναίκες, τρεις διαφορετικές γαστρονομικές διαδρομές και τρεις τόποι με ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα, η Ελλάδα, η Καζέρτα και η Τοσκάνη, συναντήθηκαν γύρω από ένα κοινό τραπέζι, αποδεικνύοντας ότι οι γεύσεις μπορούν να γίνουν γέφυρα ανάμεσα σε λαούς και παραδόσεις. Πρωταγωνίστριες της εκδήλωσης ήταν η Ελληνίδα Γιώτα Κουφάδακη και οι Ιταλίδες Rosanna Marziale και Maria Probst. Τρεις αυτοδίδακτες και δημιουργικές γυναίκες, με προσωπική μαγειρική ταυτότητα, οι οποίες ανατρέχουν στις παραδόσεις του τόπου τους και τις επαναπροσδιορίζουν με σύγχρονη ματιά, δίνοντας παράλληλα έμπνευση στις νεότερες γενιές γυναικών μαγείρων.

Η Γιώτα Κουφάδακη εκπροσώπησε την αυθεντική ψυχή της ελληνικής κουζίνας. Μια κουζίνα βαθιά συνδεδεμένη με τις οικογενειακές συνταγές, τις μνήμες των προηγούμενων γενεών και τα απλά, ποιοτικά υλικά της ελληνικής γης. Η τραχανόπιτά της αποτέλεσε έναν γευστικό φόρο τιμής στην ελληνική παράδοση, εκεί όπου κάθε συνταγή αφηγείται μια ιστορία.

Από την Καζέρτα της Καμπανίας, η Rosanna Marziale παρουσίασε τη δημιουργική πλευρά της σύγχρονης ιταλικής γαστρονομίας. Μεγαλωμένη στο οικογενειακό εστιατόριο Le Colonne, έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ύφος που συνδυάζει τις γευστικές αναμνήσεις με την τεχνική εξέλιξη και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. Βραβευμένη με αστέρι Michelin, είναι πρέσβειρα της περίφημης Mozzarella di Bufala Campana DOP, την οποία προσεγγίζει με πρωτότυπο τρόπο. Η δημιουργία της «Pizza al contrario» ανέδειξε τη φαντασία και την ικανότητά της να μεταμορφώνει γνώριμα γαστρονομικά σύμβολα.

Η Maria Probst, από την πλευρά της, εκπροσώπησε την Τοσκάνη με μια σύγχρονη, βιολογική και σχεδόν εξ ολοκλήρου χορτοφαγική κουζίνα. Έχοντας διαγράψει μια ιδιαίτερη επαγγελματική πορεία, από τον χώρο του κρέατος έως την υψηλή γαστρονομία και το βραβευμένο με αστέρι Michelin εστιατόριο Tenda Rossa, σήμερα δημιουργεί στο Il Cerreto 100% Bio, στην Pomarance. Εκεί αξιοποιεί λαχανικά, όσπρια, δημητριακά, βότανα και φρούτα από την αγροτική παραγωγή, αντιμετωπίζοντας τη φυτική πρώτη ύλη με την ίδια τεχνική φροντίδα και δημιουργικότητα που άλλοτε αφιέρωνε στο κρέας. Το «Tortellone gratinato» αποτύπωσε αυτή τη φιλοσοφία.

Πέρα, όμως, από τις δημιουργίες των τριών γυναικών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι ιστορικές και γαστρονομικές συγγένειες των τριών περιοχών. Η Καμπανία συνδέεται με την ιστορία της Μεγάλης Ελλάδας, ενώ η Τοσκάνη, κοιτίδα του ετρουσκικού πολιτισμού, διατηρούσε στενές εμπορικές και πολιτιστικές σχέσεις με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι κοινές αναφορές συνεχίζονται στο τραπέζι: το ελληνικό ελαιόλαδο συναντά τα ελαιόλαδα της Καμπανίας και της Τοσκάνης, η φέτα και η γραβιέρα τη βουβαλίσια μοτσαρέλα και το πεκορίνο, ενώ τα όσπρια, τα αρωματικά φυτά, τα παραδοσιακά αλλαντικά και τα κρασιά αποτελούν κοινά στοιχεία μιας μεσογειακής γαστρονομικής φιλοσοφίας που στηρίζεται στην εποχικότητα και στον σεβασμό της πρώτης ύλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ιταλικό περιοδικό «Italia a Tavola», το οποίο συμπληρώνει 40 χρόνια παρουσίας στον χώρο της γαστρονομίας και της φιλοξενίας, υπό τη διεύθυνση του Alberto Lupini. Η συνάντηση είχε και επετειακό χαρακτήρα για το Electra Metropolis Athens, που συμπληρώνει δέκα χρόνια λειτουργίας. Στη γαστρονομική σύμπραξη συμμετείχε και ο executive chef του ξενοδοχείου, Χάρης Ζεγούλης, ο οποίος υπηρετεί μια σύγχρονη ελληνική κουζίνα με έμφαση στις εγχώριες πρώτες ύλες και τα εποχικά προϊόντα.

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