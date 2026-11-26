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«Χέρι» σε μια από τις βασικές πολιτικές της κυβέρνησης για την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών βάζουν οι Βρυξέλλες. Η Κομισιόν στην έκθεσή της Mind the Gap για το κενό ΦΠΑ αναφέρει ότι η Ελλάδα έχει από τα μεγαλύτερα σε αριθμό και κόστος καθεστώτα φορολογικών δαπανών στην ΕΕ, αναδεικνύοντας το υψηλό κόστος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, αλλά και την πρόοδο στη μείωση του κενού συμμόρφωσης.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι περίπου το 65% του συνολικού ποσού συνδέεται με τη φορολογία κεφαλαίου και επιχειρηματικών κερδών.

Στην πραγματικότητα πρόκειται και για σκανδαλώδεις απαλλαγές ως ένα σημαντικό βαθμό, καθώς το καθεστώς αυτών των φοροελαφρύνσεων το απολαμβάνουν κατά κύριο λόγο ιδιοκτήτες ακινήτων και περιουσίας, επιχειρήσεις και επενδυτές και έπονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, οικογένειες, αλλά και καταναλωτές και επιχειρήσεις μέσω ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα διαθέτει συνολικά 1.236 φορολογικές δαπάνες, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος 22,88 δισ. ευρώ για το 2024, ποσό που αναλογεί σε 9,6% του ΑΕΠ ή περίπου 35% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χρονιάς. Η Επιτροπή προτείνει μείωση του αριθμού φορολογικών δαπανών και του κόστους τους. Ειδικά στον ΦΠΑ εντοπίζει ότι, με κανονικό συντελεστή έναν από τους υψηλότερους στην Ευρώπη (24%) το 2023 το ελληνικό δημόσιο εισέπραξε 19,9 δισ. ευρώ αλλά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Κομισιόν, λόγω θεσπισμένων μέτρων και εξαιρέσεων είχε διαφυγόντα έσοδα 17 δισ. ευρώ.

Δηλαδή, για κάθε 10 ευρώ που εισέπραξε το δημόσιο, το κράτος «κατ’ εξαίρεσιν» επέτρεψε να παραμείνουν 8,5 ευρώ στα χέρια νοικοκυριών και καταναλωτών. Το «κενό ΦΠΑ πολιτικής» είναι οι νόμιμες εξαιρέσεις και αποκλίσεις από το γενικό φορολογικό καθεστώς. Δεν πρέπει να συγχέονται με το «κενό ΦΠΑ συμμόρφωσης», δηλαδή με την φοροδιαφυγή. Η Κομισιόν εξετάζει τις επιλογές της κυβέρνησης κάθε χώρας, τι επιλέγει και με ποιους τρόπους επιδιώκει να φορολογεί λιγότερο: Εξετάζονται μειωμένοι συντελεστές, απαλλαγές, εκπτώσεις ή ειδικές ρυθμίσεις που μειώνουν τη φορολογική βάση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ή ομάδων φορολογουμένων.

Έτσι, δεν κρίνεται πόσο υψηλός ή χαμηλός είναι κάποιος φόρος, αλλά πόσοι ελαφρύνονται ή απαλλάσσονται από αυτόν και τι επίδραση έχει η επιλογή αυτή, αντί μιας «οριζόντιας» μείωσης του φόρου. Από τις 1.236 δαπάνες που εντοπίζονται στην Έκθεση Mind the Gap, οι 1.033 αφορούν συγκεκριμένους φόρους ενώ οι 203 είναι γενικές απαλλαγές. Η επιμέτρηση και αποτίμησή τους γίνεται από την ΕΕ με τη μέθοδο των «διαφυγόντων εσόδων». Συγκεκριμένα, υπολογίζεται το ποσό των εσόδων που δεν εισπράττει το δημόσιο λόγω της προνομιακής εξαίρεσης ή μεταχείρισης – χωρίς να υπολογίζεται τυχόν αλλαγή που ίσως αυτή προκαλεί στην φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.

Οι… προβληματικές φοροελαφρύνσεις

Η έκθεση εστιάζει στο υψηλό κόστος των μειωμένων συντελεστών και των εθνικών απαλλαγών στον ΦΠΑ. Εντοπίζει και αποτιμά κυρίως την μείωση 30% του ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου (επεκτάθηκε σε περίπου 20 το 2026) , την μείωση στην Εστίαση αλλά και στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά. «Το κενό ΦΠΑ πολιτικής στην Ελλάδα υπερβαίνει κατά πολύ τους μέσους όρους της ΕΕ. Τα διαφυγόντα έσοδα λόγω της εφαρμογής μειωμένων συντελεστών και απαλλαγών που απορρέουν από την εθνική πολιτική έφθασαν σχεδόν τα 17 δισ. ευρώ το 2023», αναφέρει η έκθεση.

Το κενό ΦΠΑ από μειώσεις συντελεστών εκτιμάται σε περίπου 9,5 δισ. ευρώ, ή στο 18% των ιδεατών εσόδων, έναντι 12% στην ΕΕ, ενώ το κενό ΦΠΑ από κυβερνητικές επιλογές εκτιμάται σε περίπου 7,5 δισ. ευρώ, ή στο 14% των ιδεατών εσόδων, έναντι 11% στην ΕΕ. Η Κομισιόν στην έκθεσή της τονίζει ότι γενικά οι συντελεστές ΦΠΑ δεν θεωρούνται αποτελεσματικό εργαλείο αναδιανομής εισοδήματος, λόγω της ατελούς μετακύλισης της μείωσης στις τιμές και της περιορισμένης στόχευσης εκεί που υπάρχει ανάγκη. Στην Ελλάδα, οι στοχευμένες μειώσεις φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα περιορίζουν την ανισότητα, όπως μετράται από την Κομισιόν με τον συντελεστή Gini, κατά 1,19 ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση είναι υπερδιπλάσια από τη μέση μείωση στην ΕΕ, που είναι 0,50 ποσοστιαίες μονάδες.

Πού κατευθύνονται οι φοροελαφρύνσεις στην Ελλάδα

Κατανομή φορολογικών δαπανών ανά κατηγορία φόρου — 2024

Κατηγορία Δισ. ευρώ Φορολογία κεφαλαίου και περιουσίας 9,10 Φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων 5,80 Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων 4,95 Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 1,00 ΦΠΑ 1,00 Λοιπές κατηγορίες (υπόλοιπο) 1,03 Σύνολο 22,88

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα ποσά αφορούν διαφυγόντα φορολογικά έσοδα ανά κατηγορία φόρου και όχι κατανομή ανά εισοδηματική ομάδα.

Πέρα από τον ΦΠΑ, η Ελλάδα εφαρμόζει ευρύ φάσμα προνομιακών ρυθμίσεων σε άλλους φόρους. Η έκθεση αναφέρει ότι το 2024, η χώρα κατέγραψε 1.236 φορολογικές δαπάνες, συνολικού ύψους 22,88 δισ. ευρώ, ή περίπου το 35% των συνολικών κρατικών φορολογικών εσόδων και το 9,6% του ΑΕΠ. Οι μεγαλύτερες δαπάνες αφορούν τη φορολογία κεφαλαίου (π.χ. κληρονομιές και δωρεές, ΕΝΦΙΑ, υπεραξία κεφαλαίου, κ.λπ.), με 9,1 δισ. ευρώ, τον φόρο εισοδήματος εταιρειών (φορολόγηση με ενιαίο συντελεστή 22%, φόρος 5% στα μερίσματα, κ.λπ.), με 5,8 δισ. ευρώ, τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, με 4,95 δισ. ευρώ, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ, με 1 δισ. ευρώ ο καθένας.

Οι φορολογικές δαπάνες που σχετίζονται με τον άμεσο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων συνεπάγονται διαφυγόντα έσοδα ίσα με το 27,9% των πραγματικών εσόδων από τον συγκεκριμένο φόρο, πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 19,1%. Μειώνουν τον συντελεστή Gini κατά 0,79 ποσοστιαίες μονάδες, περισσότερο από τη μέση μείωση στην ΕΕ, που είναι 0,46 ποσοστιαίες μονάδες. Τα μέτρα που σχετίζονται με την εργασία είναι προοδευτικά, παρέχοντας αναλογικά μεγαλύτερες αυξήσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών χαμηλού εισοδήματος σε σύγκριση με τα πλουσιότερα νοικοκυριά. Συνολικά, οι φορολογικές δαπάνες που σχετίζονται με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι προοδευτικές και οδηγούν σε καλά διανεμητικά αποτελέσματα, με σχετικά υψηλό κόστος.

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