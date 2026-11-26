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Η Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ Μαριάμ Ντάγκα, που σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2025 σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, τιμήθηκε μετά θάνατον με το βραβείο Ρόρι Πεκ, μια διεθνή διάκριση που απονέμεται κάθε χρόνο σε ανεξάρτητους εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφους.

Μοιράστηκε το βραβείο με δύο συναδέλφους της του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP), τον Αμπντέλ Καρίμ Χάνα και τον Τζεχάντ Αλσράφι, που τιμήθηκαν για «την ισχυρή κάλυψη του ανθρώπινου κόστους του πολέμου» στον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσε το Rory Peck Foundation.

Η Μαριάμ Ντάγκα, που τότε ήταν 33 ετών, σκοτώθηκε τον Αύγουστο του 2025 σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον νοσοκομείου στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο κόστισε τη ζωή σε ακόμη τέσσερις δημοσιογράφους.

Ανεξάρτητη φωτοειδησεογράφος συνεργαζόταν με το AP από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Palestinian war correspondent Mariam Abu Dagga, killed in an August 2025 Israeli air strike on Palestine’s Gaza, has posthumously won the Rory Peck Prize for freelance video journalists.



She shares the honour with Associated Press colleagues Abdel Kareem Hana and Jehad Alshrafi… pic.twitter.com/Nz66GDhxnO — TRT World (@trtworld) November 26, 2026

Η διευθύντρια σύνταξης του AP Τζούλι Πέις επεσήμανε σε ανακοίνωσή της: «Οι δημοσιογράφοι διαδραματίζουν ζωτικής σημασίας ρόλο στην καταγραφή γεγονότων και στην ενημέρωση του κοινού, συχνά με τεράστιο προσωπικό κόστος».

«Τιμάμε τη Μαριάμ και όλους τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής και σε άλλες συγκρούσεις και παραμένουμε δεσμευμένοι στην αναζήτηση απαντήσεων για τους θανάτους τους», πρόσθεσε.

Ο Γάλλος φωτογράφος Ρομπέν Τουτένζ κέρδισε το πρώτο βραβείο Ρόρι Πεκ για τους φωτοειδησεογράφους ως αναγνώριση για το έργο του στην κάλυψη των συγκρούσεων στην επαρχία Αμχάρα της Αιθιοπίας.

Palestinian journalist Mariam Dagga, who was killed by Israel in Gaza last year, has posthumously won the prestigious Rory Peck Award for freelance video journalists. pic.twitter.com/HbBGzlr2mK November 26, 2026

Ο Σουδανός ανεξάρτητος φωτογράφος και εικονολήπτης Άχμεντ Μοχάμεντ Αμπντάλα, συνεργάτης του AFP, ήταν μεταξύ των υποψηφίων για το συγκεκριμένο βραβείο για την κάλυψη της πτώσης της πόλης ελ Φάσερ, πρωτεύουσας του Βόρειου Νταρφούρ, από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης. Ωστόσο δεν κατάφερε να είναι παρών στην τελετή καθώς η κυβέρνηση της Βρετανίας αρνήθηκε να του χορηγήσει βίζα.

Palestinian war correspondent Mariam Dagga, who was killed in Gaza in an Israeli strike last year, has posthumously won the prestigious Rory Peck prize for freelance video journalists, the organisers announced on Wednesday.#MariamDagga #RoryPeckAwards #Gaza #PressFreedom… pic.twitter.com/jcIFAShfKX — Pakistan TV (@PakTVGlobal) November 26, 2026

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, που μεταδόθηκε στη διάρκεια της τελετής στο Λονδίνο, υπενθύμισε ότι οι κάτοικοι της υπό πολιορκία ελ Φάσερ αναγκάστηκαν να φάνε ζωοτροφές για να επιβιώσουν εν μέσω καθημερινών βομβαρδισμών.

Το βραβείο Rory Peck, γνωστό και ως το Πούλιτζερ των freelancers, απονέμεται κάθε χρόνο από το 1995 στη μνήμη του Βορειοϊρλανδού εικονολήπτη Ρόρι Πεκ ο οποίος σκοτώθηκε όταν κάλυπτε την πολιορκία του ρωσικού κοινοβουλίου στη Μόσχα το 1993.

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