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Η συγκαταβατικότητα και οι πολλές εξηγήσεις υπογράμμισαν το πρόβλημα στο «10 παντού». Θέλει «να κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι» για να φθάσουν άνθρωποι να μιλούν για συνθήκη «οικογένειας» μεταξύ τους. Κάτι τέτοιο, μέσα σε περίπου ένα δίμηνο, είναι μάλλον απίθανο να έχει προλάβει να συμβεί μεταξύ των παρουσιαστών του «10 παντού».

Το 10λεπτο που αφιέρωσαν στην έναρξη της εκπομπής ο Νίκος Στραβελάκης και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου είναι η επιβεβαίωση της λαϊκής ρήσης «τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι» και εκείνοι είπαν πολλά για να πείσουν τους τηλεθεατές πως ό,τι συνέβη την Παρασκευή εκτός τηλεοπτικού «αέρα», αλλά με τις κάμερες να καταγράφουν, είναι ένα είδος κανονικότητας.

Μετατόπισαν το κέντρο της συζήτησης στον «κακόβουλο» που ήταν στο κοντρόλ και κατέγραφε με το κινητό του το συμβάν που προκάλεσε αλγεινές εντυπώσεις, καθώς και στους συναδέλφους τους σε άλλα κανάλια που έκαναν κριτική, ασχολούμενοι με το περιστατικό, κάνοντας λόγο για «κανιβαλισμό» και λέγοντας ότι δεν πρέπει να τους κάνουν μαθήματα ηθικής «όταν κάποιοι συνάδελφοι έχετε δείξει στο παρελθόν με τον δικό σας τρόπο τη δική σας συμπεριφορά και έχετε κριθεί».

Αν έτσι θεωρούν, τότε υπάρχει ζήτημα. Διότι η Κατερίνα Παπακωστοπούλου, στο επίμαχο βίντεο, μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε τον συνάδελφό της κακοποιητικό. Ο Στραβελάκης, πιο ψύχραιμος, πιο κόσμιος, ήταν όμως απαξιωτικός. Εκτέθηκαν και οι δύο.

Έδωσαν τη δική τους εκδοχή σήμερα. Αναγνώρισαν ότι παρεκτράπηκαν. Αν και πολλά χρόνια στο τηλεοπτικό κουρμπέτι, έχοντας περάσει διά «πυρός και σιδήρου», όπως περιέγραψαν, εντούτοις δεν κατάφεραν να ελέγξουν το θυμικό τους και επανέλαβαν ένα μοτίβο.

Υποστήριξαν ότι αυτό που συνέβη «το έλυσαν» και ότι πάνε μπροστά. Εμφανίστηκαν μονιασμένοι. Κάτι έλειπε, όμως. Μια λέξη. Πιο δυνατή και από τις αγκαλιές της Δευτέρας.

Δεν ήταν η πρώτη τους φορά. Στην εκκίνηση της σεζόν είχε προκληθεί θερμό επεισόδιο μεταξύ τους, μακριά από τις κάμερες. Τα ντεσιμπέλ κι ο κουρνιαχτός, όμως, έγιναν αντιληπτά στο εσωτερικό του σταθμού.

Τότε –αρχές Σεπτεμβρίου– ο Νίκος Στραβελάκης είχε «απουσιάσει» από την εκπομπή και το κανάλι για μερικές ημέρες. Και τότε είχε ακολουθήσει συνάντηση με τον γενικό διευθυντή Ειδήσεων – Ενημέρωσης του σταθμού, Χρήστο Παναγιωτόπουλο. Και τότε έπεσαν οι τόνοι.

Μένει να φανεί αν το επερχόμενο Πνεύμα των Χριστουγέννων θα έχει επίδραση και στην περίοδο μετά τις γιορτές και ακόμα παραπέρα, ώστε στο Open να μη χρειαστεί να αντιμετωπίσουν παρόμοια πρόκληση.

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