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Ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. για την… πρωτιά στις εκλογές μπορεί να μην έχει κάποια (δημοσκοπική τουλάχιστον) βάση, αλλά είναι αναπόφευκτος για λόγους που και άλλοτε έχουμε εξηγήσει.

Το ΠΑΣΟΚ θέλει να εκμεταλλευτεί τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέχει σήμερα και η ΕΛ.Α.Σ. θέλει πάση θυσία να πλασάρεται ως πρωτεύουσα δύναμη στον χώρο της αντιπολίτευσης, εμφανίζοντας το ΠΑΣΟΚ ως συμπληρωματικό.

Αυτό το «τράβα με να σε τραβώ να… κατεβούμε το βουνό» προκαλεί κάμποσο εκνευρισμό σε πολλούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ήθελαν μια πραγματικά ισχυρή αντιπολίτευση, ικανή να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια. Και προφανώς θα ήθελαν μια κεντρο-αριστερή αντιπολίτευση ενωμένη και όχι δύο κόμματα που μάχονται για τη δεύτερη θέση με το μαχαίρι στα δόντια. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί, ακόμη και στη Ν.Δ., κάνουν τον σταυρό τους που ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. κατεβαίνουν στις εκλογές χωριστά. Εκτιμούν ότι, αν είχαν ενωθεί σε μια ευρεία παράταξη, η ήττα της Ν.Δ. θα ήταν μια πολύ ισχυρή πιθανότητα.

Αυτό όμως δεν έγινε – και σίγουρα αποκλείεται να γίνει μέχρι τις εκλογές. Ύστερα… τρέχα γύρευε τι θα συμβεί, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα και διάφορους άλλους παράγοντες. Πόσο εύκολο όμως θα ήταν να δούμε μια συνένωση δυνάμεων;

Στο παρελθόν έχουμε επισημάνει ότι μια ουσιώδης προϋπόθεση θα ήταν ένα από τα δύο ανταγωνιστικά κόμματα της Κεντρο–Αριστεράς να κυριαρχήσει στον κοινό τους χώρο και το άλλο να υποστεί καθίζηση. Οι δημοσκοπήσεις όμως μέχρι στιγμής δεν δείχνουν τίποτα τέτοιο. Ακόμη και το προβάδισμα της ΕΛ.Α.Σ. δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε να δημιουργεί κάποια σοβαρή δυναμική κυριαρχίας. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε την κάλπη για να βγάλουμε το τελικό συμπέρασμα.

Από την άλλη θα επαναλάβουμε ότι ο εκλογικός νόμος δεν ευνοεί συνεργασίες κομμάτων, άρα θα έπρεπε να υπάρξει μια συνένωση. Για να προκύψει όμως κάτι τέτοιο σε κατάσταση… ισοπαλίας, έστω και στα χαμηλά, θα πρέπει να εκπληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις:

Στοιχειώδης εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο κομμάτων (ανέκδοτο).

Συνεννόηση σε επίπεδο ηγεσιών (κι αυτό ανέκδοτο).

Διάθεση για λεπτομερείς πολιτικές, ιδεολογικές και προγραμματικές συνεννοήσεις και συμφωνίες (πουθενά στον ορίζοντα).

Στοιχειώδης ομογενοποίηση, ώστε οι όποιες συμφωνίες να προκύπτουν από κοινή αντίληψη για τα πράγματα και όχι από παζάρια με βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα (ούτε κατά διάνοια).

Αφού λοιπόν καμιά από τις αναγκαίες προϋποθέσεις ενοποίησης δεν υπάρχει στις τρέχουσες συνθήκες, προφανώς την όποια λύση – αν ποτέ υπάρξει – θα τη δώσουν η ζωή και η κάλπη.

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