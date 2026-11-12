Πολύ μακρύς ο δρόμος για Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.Α.Σ.

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Δύσκολο, πολύ δύσκολο για τα κόμματα εξουσίας το να κρύψουν τα ουκ ολίγα προβλήματά τους. Είναι άλλωστε τόσο μακριά από τους στόχους τους, ώστε κανένα δεν μπορεί να παρακάμψει ή, έστω, να μακιγιάρει την πραγματικότητα.

1. Πρώτη και καλύτερη η κυβερνώσα Ν.Δ. Μπορεί, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να έχει το άθροισμα ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ. στις δημοσκοπήσεις, αλλά στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται καμιά δεκαπενταριά μονάδες κάτω από το εκλογικό αποτέλεσμα του 2023 – κι αυτό δεν το λες ευχάριστο.

Όσοι κι αν είναι οι αναποφάσιστοι, που κυμαίνονται από έρευνα σε έρευνα, η αυτοδυναμία είναι άπιαστο όνειρο. Κι αυτός είναι ένας από τους λόγους που ο Μητσοτάκης κατεβάζει τόσο χαμηλά (στο 25%) το όριο της προσωπικής του αποτυχίας.

2. Ύστερα η αξιωματική αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ). Έπειτα από χρόνια στασιμότητας και αδυναμίας να εκτιναχθεί, αφού είδε τις ευκαιρίες να απομακρύνονται η μια μετά την άλλη, εκεί που ο Νίκος Ανδρουλάκης πίστεψε ότι οι ελπίδες του είναι πιο βάσιμες από ποτέ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας να του πάρει την (δημοσκοπική προς το παρόν) μπουκιά από το στόμα. Μόνο που αυτή τη φορά η τρίτη θέση ίσως αποδειχτεί πολύ πιο οδυνηρή απ’ όσο σε προηγούμενες περιπτώσεις – και γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ δίνει τα ρέστα του, ώστε να είναι τουλάχιστον δεύτερο, όσο κι αν αυτό φαίνεται σήμερα εξαιρετικά δύσκολο.

3. Και βεβαίως η ΕΛ.Α.Σ., η οποία έσκασε μύτη με όνειρα και φιλοδοξίες για έφοδο στον ουρανό, αλλά «τράκαρε» στο προσωπικό ταβάνι (του 2023) του Τσίπρα, το οποίο πολύ δυσκολεύεται να ξεπεράσει. Πολλές οι ερμηνείες γι’ αυτό, αλλά δεν είναι του παρόντος.

Το σημαντικό είναι ότι η ΕΛ.Α.Σ. δυσκολεύεται να αποκτήσει στάτους ισχυρού αντιπάλου της Ν.Δ. και, όσο δεν εκπληρώνει αυτόν τον μείζονα στόχο, θα κινδυνεύει, λόγω απογοήτευσης του δυνητικού κοινού της, να χάσει και τον ελάχιστο, που είναι η δεύτερη θέση. Γι’ αυτό ανεβάζει την πολιτική ένταση στη διαπασών ελπίζοντας σε ισχυρή πόλωση.

Όλα αυτά βεβαίως εκτυλίσσονται στο φόντο των αμέτρητων αναποφάσιστων, οι οποίοι σχεδόν σαδιστικά θα συνεχίσουν να «τηγανίζουν» τους μνηστήρες της εξουσίας μέχρι την ημέρα της κάλπης. Γι’ αυτό ακριβώς τα τρία κόμματα θα πρέπει να καταβάλλουν τεράστιο κόπο επί μήνες για να πείσουν ανθρώπους κατά τεκμήριο υποψιασμένους, ίσως απογοητευμένους, αλλά σίγουρα δύσπιστους, που τελικά θα κρίνουν τον βαθμό επιτυχίας ή αποτυχίας Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. Υπομονή λοιπόν και ατσάλινα νεύρα θα χρειαστούν…

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