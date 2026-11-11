Χάος στην Ισπανία: Φωτιές, σπασμένες βιτρίνες, συλλήψεις και συγκρούσεις στη Βαρκελώνη – 170.000 στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση (Videos/Photos)

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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στη Βαρκελώνη, όπου ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις, στη διάρκεια της πρώτης γενικής απεργίας στην Ισπανία έπειτα από 14 χρόνια. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες κατέβηκαν στους δρόμους την Τετάρτη (11/11), ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των μεγαλύτερων συνδικαλιστικών οργανώσεων της χώρας, με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του αυξανόμενου κόστους ζωής, μόλις 18 ημέρες πριν από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 120.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση της Μαδρίτης και περισσότεροι από 50.000 στη Βαρκελώνη, όπου η κατάσταση κλιμακώθηκε το βράδυ, με εμπρησμούς κάδων απορριμμάτων, καταστροφές καταστημάτων και επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα.

🚨 JUST IN: EXPLOSIONS AND FIRES are erupting in Barcelona, Spain — rioters are going BERSERK and it can only be stopped with mass arrests



3rd world ideology strikes again.



This is insane. THE CITY IS BURNING



Every nation that lets these savages run free will see their… pic.twitter.com/OKpVlRtjHe — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 11, 2026

Φωτιές, σπασμένες βιτρίνες και συγκρούσεις στη Βαρκελώνη

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο της Βαρκελώνης, με τους αστυνομικούς να φέρουν κράνη και ασπίδες αντιμετώπισης ταραχών.

Σημαντικό μέρος των επεισοδίων σημειώθηκε στη λεωφόρο Passeig de Gràcia, κοντά στην εμβληματική πλατεία Plaça de Catalunya, στην καρδιά της καταλανικής πρωτεύουσας.

Gran fuego en Las Ramblas de Barcelona: pic.twitter.com/1MUUNOvaTv November 11, 2026

Βίντεο από τις συγκρούσεις κατέγραψαν κουκουλοφόρους να πυρπολούν κάδους απορριμμάτων και να σπάνε βιτρίνες καταστημάτων, ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Μικρές εστίες φωτιάς έκαιγαν στη μέση των δρόμων, ενώ εικόνες από τις διαδηλώσεις έδειχναν και μασκοφόρο να εκσφενδονίζει πέτρα.

Arde la entrada de la tienda Apple de Passeig de Gràcia de Barcelona en la manifestación del #11NHuelgaGeneral pic.twitter.com/lVEfipqDSw November 11, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ομάδες ατόμων εκτόξευσαν πυροτεχνήματα εναντίον αστυνομικών και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, μεταξύ των οποίων και το κατάστημα της Lego. Διαδηλωτές επιχείρησαν επίσης να εισέλθουν στο κατάστημα της Apple.

Το ισπανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για διάφορα περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ακόμη ότι γραφεία μεσιτικών εταιρειών έγιναν στόχοι επιθέσεων.

Παρέλυσαν οι μεταφορές – «Έχουμε ακινητοποιήσει ολόκληρη την πόλη»

Η γενική απεργία προκάλεσε σοβαρές διαταραχές στις μεταφορές και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ισπανία.

Από τις πρωινές ώρες καταγράφηκαν σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις γύρω από τη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη, με την κυκλοφορία να διακόπτεται σε αρκετούς κεντρικούς οδικούς άξονες.

«Έχουμε ακινητοποιήσει εντελώς την πόλη», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters διαδηλωτής στη Μαδρίτη, υποστηρίζοντας ότι η απεργία απολαμβάνει ευρεία κοινωνική υποστήριξη.

«Όλοι βρίσκονται έξω, παρά τη βροχή. Όλοι είναι στους δρόμους», πρόσθεσε.

Demonstrations over the cost of living took place in several Spanish cities tonight, with the largest drawing tens of thousands in Barcelona. Organizers put the Barcelona turnout at 400,000. pic.twitter.com/m5eAspu8H4 — Open Source Intel (@Osint613) November 11, 2026

Η 37χρονη εκπαιδευτικός Όλγα Ντομίνγκο εξήγησε ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στις κινητοποιήσεις επειδή η κυβέρνηση «συνεχίζει τις περικοπές», ενώ η κατάσταση στην αγορά κατοικίας έχει γίνει, όπως είπε, «εξοργιστική».

«Το σημερινό κόστος ζωής, σε σύγκριση με τους μισθούς, είναι εντελώς μη βιώσιμο», τόνισε.

Από την πλευρά των συνδικάτων, ο επικεφαλής της μεγάλης εργατικής συνομοσπονδίας UGT, Πέπε Άλβαρες, χαρακτήρισε την απεργία επιτυχημένη, κάνοντας λόγο για «μαζική» συμμετοχή.

Αντίστοιχα, ο Ουνάι Σόρδο, επικεφαλής της συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας CC OO, υποστήριξε ότι η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν «πολύ σημαντική».

Η έξωση μιας 87χρονης που πυροδότησε την κοινωνική οργή

Η κοινωνική δυσαρέσκεια για τα δυσβάσταχτα ενοίκια και τη συνεχή άνοδο του κόστους ζωής εντάθηκε μετά την έξωση της 87χρονης Μαρι Carmen Αμπασκάλ (Maricarmen Abascal) από διαμέρισμα στη Μαδρίτη, όπου κατοικούσε επί επτά δεκαετίες.

Η ηλικιωμένη απομακρύνθηκε από το σπίτι της στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα πέθανε στο νοσοκομείο.

Η υπόθεσή της αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τις κινητοποιήσεις, αναδεικνύοντας την πίεση που αντιμετωπίζουν οι ενοικιαστές εξαιτίας της εκτόξευσης των τιμών των ακινήτων.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή πλατφόρμα ακινήτων Idealista, το μέσο μηνιαίο ενοίκιο για ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών μέτρων στη Μαδρίτη έφτασε τον Οκτώβριο τα 1.170 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 1.300 δολάρια ή 1.000 λίρες.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μεικτός μηνιαίος μισθός στην Ισπανία διαμορφώνεται περίπου στα 2.460 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι το ενοίκιο ενός σχετικά μικρού διαμερίσματος απορροφά σχεδόν το μισό μέσο μεικτό εισόδημα, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το όριο του 30% που συχνά προτείνουν ειδικοί της στεγαστικής πολιτικής και δημόσιοι οργανισμοί ως επίπεδο οικονομικά προσιτής κατοικίας.

Histórica manifestación en la huelga por la vivienda digna en Madrid con más de 120.000 manifestantes. (Vídeo de @JavierAlonsoH). pic.twitter.com/cpca8bsJfJ — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 11, 2026

«Με αυτούς τους μισθούς είναι αδύνατον να αγοράσεις σπίτι»

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στη γενική απεργία ήταν και ο 27χρονος Γκονσάλο Άλβαρες, ο οποίος επισκεπτόταν διάφορες συγκεντρώσεις απεργιακών περιφρουρήσεων στο κέντρο της Μαδρίτης.

Παρότι εργάζεται στον τομέα των πωλήσεων, προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες του σε οργάνωση υπεράσπισης των ενοικιαστών, η οποία προσπαθεί να τους προστατεύσει και να τους ενημερώσει για τα δικαιώματά τους.

Μιλώντας στο BBC, περιέγραψε την έξωση της 87χρονης στα τέλη Σεπτεμβρίου ως «τη μικρή σπίθα» που άναψε τη φωτιά των διαμαρτυριών.

Ο ίδιος γνώριζε προσωπικά την Αμπασκάλ, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον τριπλασιασμό του ενοικίου της από τους νέους ιδιοκτήτες του ακινήτου. Όπως ανέφερε, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε τον συγκλόνισε.

Ο Γκονσάλο Άλβαρες ζει με τη σύντροφό του, η οποία εργάζεται ως βοηθός οδοντιατρικής υγιεινής, σε ένα μικρό διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στη συνοικία Αργανθουέλα, στα νότια της Μαδρίτης.

Το ζευγάρι πληρώνει συνολικά 1.000 ευρώ τον μήνα για ενοίκιο, με αποτέλεσμα ο καθένας να διαθέτει περίπου το μισό του μισθό μόνο για τη στέγαση, προτού υπολογιστούν οι υπόλοιποι λογαριασμοί.

«Είναι εντελώς τρελό… Με τα τρόφιμα, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το φυσικό αέριο», δήλωσε, περιγράφοντας τις καθημερινές οικονομικές δυσκολίες.

Όσο για το ενδεχόμενο να αποκτήσει δική του κατοικία, εμφανίστηκε ιδιαίτερα απαισιόδοξος.

«Πρέπει να συγκεντρώσεις ένα εξωφρενικά μεγάλο ποσό για να μπορέσεις να αγοράσεις σπίτι. Με αυτούς τους μισθούς, είναι αδύνατον», είπε.

Με βάση τις σημερινές τιμές ενοικίασης και αγοράς ακινήτων, θεωρεί ότι η απόκτηση κατοικίας είναι πλέον «εντελώς αδύνατη».

Σάντσεθ: Στήριξη στην απεργία εν μέσω προεκλογικής περιόδου

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική συγκυρία, καθώς η Ισπανία οδεύει προς τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 29ης Νοεμβρίου.

Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προκήρυξε εκλογές τον περασμένο μήνα, μετά την αποτυχία του Κοινοβουλίου να εγκρίνει το σχέδιό του για τη μεταρρύθμιση της στεγαστικής πολιτικής.

Πρόκειται για την πρώτη γενική απεργία στη χώρα από το 2012, όταν στην εξουσία βρισκόταν η συντηρητική κυβέρνηση του Μαριάνο Ραχόι.

Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες γενικές απεργίες, που δημιουργούσαν σημαντική πολιτική πίεση στις εκάστοτε κυβερνήσεις, η σημερινή κινητοποίηση παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη ιδιαιτερότητα: ο ίδιος ο Σάντσεθ και υπουργοί της κυβέρνησής του έχουν ενθαρρύνει τους εργαζομένους να απεργήσουν, διεκδικώντας οικονομικά προσιτή στέγη.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ισπανός πρωθυπουργός εξήρε τη συμβολή προηγούμενων εργατικών αγώνων στην κατοχύρωση κοινωνικών δικαιωμάτων.

«Το οκτάωρό σας. Η σύνταξή σας. Η δημόσια υγειονομική σας περίθαλψη… Όλα αυτά ήταν συλλογικές κατακτήσεις», έγραψε, αναφερόμενος στους ανθρώπους που συμμετείχαν σε παλαιότερες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στην ισπανική τηλεόραση αυτή την εβδομάδα, υπερασπίστηκε το δικαίωμα στην απεργία.

«Αυτό που είναι παράλογο είναι να αμφισβητείται το δικαίωμα των εργαζομένων να απεργούν», υποστήριξε.

Επίθεση της αντιπολίτευσης: «Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την απεργία»

Σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση κινείται το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει πολιτικά τη γενική απεργία ενόψει των εκλογών.

Ο ηγέτης του κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «παραλογισμό», εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση εναντίον των συνδικάτων, τα οποία αποκάλεσε «μαφία» και «σκουπίδια».

Το Λαϊκό Κόμμα προηγείται στις δημοσκοπήσεις, ενώ ο εκπρόσωπός του, Μιγκέλ Τεγιάδο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί την απεργία για να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους σχετικά με το ενδεχόμενο σχηματισμού δεξιάς κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την εικόνα που διαμορφώνουν οι δημοσκοπήσεις, αυτό θεωρείται το πιθανότερο εκλογικό αποτέλεσμα στις 29 Νοεμβρίου.

Οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις που προγραμματίστηκαν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες ισπανικές πόλεις αναμένεται να αξιολογηθούν και ως ένδειξη του βαθμού κοινωνικής δυσαρέσκειας λίγο πριν από τις κάλπες.

Αντιδράσεις από τους εργοδότες – Τι δείχνει η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Επικριτική απέναντι στην απεργία εμφανίστηκε και η μεγαλύτερη εργοδοτική οργάνωση της Ισπανίας, CEOE.

Ο αντιπρόεδρός της, Μιγκέλ Γκαρίδο, υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις έχουν ελάχιστη σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών στην αγορά κατοικίας, αμφισβητώντας τον χαρακτήρα της κινητοποίησης.

«Δεν πρόκειται για απεργία με εργασιακά αιτήματα, αλλά για απεργία με πολιτικά κίνητρα, η οποία συνδέεται στενά με την πρόωρη προκήρυξη των εκλογών», δήλωσε.

Πέρα από τον αριθμό των διαδηλωτών, ένας ακόμη δείκτης για την πραγματική συμμετοχή σε μια γενική απεργία είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον βιομηχανικό τομέα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας Red Eléctrica, η κατανάλωση ρεύματος στην Ισπανία μειώθηκε κατά 7,5% τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Για λόγους σύγκρισης, κατά την προηγούμενη γενική απεργία, πριν από 14 χρόνια, η αντίστοιχη υποχώρηση της κατανάλωσης είχε ξεπεράσει το 15%.

Η διαφορά αυτή αποτελεί ένα επιπλέον στοιχείο για την αποτίμηση της απεργιακής συμμετοχής, την ώρα που το στεγαστικό πρόβλημα και η ακρίβεια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των εκλογών.

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