Κινεζικό πανεπιστήμιο με στενούς δεσμούς με τον στρατό της χώρας, αγόρασε πανίσχυρα τσιπ H200 της Nvidia παρά τις αμερικανικές κυρώσεις

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Ένα κινεζικό πανεπιστήμιο με βαθιές διασυνδέσεις με τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κίνας αγόρασε τον περασμένο μήνα δύο πανίσχυρα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200 της Nvidia, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη μαύρη λίστα εξαγωγών των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία κρατικών προμηθειών.

Η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένη τεχνολογία.

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η Nvidia και ο διευθύνων σύμβουλός της, Τζένσεν Χουάνγκ, βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξανόμενη πίεση στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας των προσπαθειών του τελευταίου να εξασφαλίσει χαλάρωση των περιορισμών στις πωλήσεις τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα. Αυτό συμβαίνει μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο ίδιος βρέθηκε στο στόχαστρο κινεζικής επιχείρησης κατασκοπείας.

Ο Χουάνγκ έχει υποστηρίξει ότι η συνέχιση των πωλήσεων αμερικανικών τσιπ στην Κίνα θα διατηρήσει την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ και θα κρατήσει τους Κινέζους πελάτες εξαρτημένους από την αμερικανική τεχνολογία.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στα ισχυρότερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia μπορεί να επιταχύνει την ανάπτυξη κινεζικών συστημάτων AI, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό όπλων, την ανάλυση πληροφοριών και τον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό.

Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο έχουν ζητήσει αυστηρότερους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ AI, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, συστήματα παρακολούθησης των τσιπ και ενισχυμένο έλεγχο των εξαγωγών από το Κογκρέσο.

Τρεις Ρεπουμπλικανοί πρόεδροι επιτροπών του Κογκρέσου ζήτησαν ενημέρωση από τον Χουάνγκ στις 18 Νοεμβρίου, σχετικά με τις αναφερόμενες επαφές του με πρόσωπο που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η αγορά των δύο H200 από το κινεζικό πανεπιστήμιο

Το Northwestern Polytechnical University (NPU) αγόρασε τον περασμένο μήνα δύο τσιπ H200, έναντι συνολικού ποσού 874.700 γουάν (123.000 δολαρίων), σύμφωνα με καταχώριση προμήθειας που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του στις 21 Οκτωβρίου.

Το πανεπιστήμιο ανήκει στην ομάδα των «Επτά Υιών της Εθνικής Άμυνας» (Seven Sons of National Defense), μιας ομάδας κινεζικών πανεπιστημίων που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις και έχουν ιστορικό συνεργασίας με το Πεκίνο σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την άμυνα.

Τα τσιπ αγοράστηκαν για λογαριασμό της Σχολής Διοίκησης του πανεπιστημίου, μέσω της κινεζικής εταιρείας Shaanxi Bosuan Network Technology και όχι απευθείας από τη Nvidia, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το H200 συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα τσιπ της Nvidia για την εκπαίδευση και τη λειτουργία προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και η εξαγωγή του υπόκειται σε έγκριση άδειας από τις αμερικανικές αρχές.

Οι σχετικές άδειες απορρίπτονται κατά κανόνα για ιδρύματα που βρίσκονται στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ, όπως το Northwestern Polytechnical.

Παράλληλα, το ίδιο πανεπιστήμιο είχε εξασφαλίσει μέσα στη χρονιά πρόσβαση σε τσιπ H200 και άλλους ισχυρούς επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, μέσω πέντε συμβάσεων ενοικίασης υπολογιστικής ισχύος από κινεζικές εταιρείες, σύμφωνα με τα αρχεία προμηθειών.

Το Reuters αποκαλύπτει για πρώτη φορά τόσο τις αγορές των τσιπ όσο και τις σχετικές συμβάσεις υπολογιστικής ισχύος.

Το Northwestern Polytechnical, η Nvidia και το Γραφείο Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, το οποίο εποπτεύει τους περιορισμούς στις εξαγωγές, δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Η μαύρη λίστα των ΗΠΑ

Το Northwestern Polytechnical εδρεύει στην πόλη Σιάν (Xi’an), στη βορειοδυτική Κίνα, και διεξάγει έρευνα που σχετίζεται με στρατιωτικά αεροσκάφη, πυραύλους και δορυφόρους.

Το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου πρόσθεσε το πανεπιστήμιο στη μαύρη λίστα εμπορικών συναλλαγών (Entity List) το 2001, λόγω της φερόμενης εμπλοκής του σε δραστηριότητες διάδοσης πυραυλικής τεχνολογίας και στρατιωτικής έρευνας.

Το 2019, οι ΗΠΑ αυστηροποίησαν περαιτέρω τους περιορισμούς, καθιστώντας την έκδοση αδειών για την εξαγωγή ελεγχόμενης αμερικανικής τεχνολογίας προς το πανεπιστήμιο αντικείμενο πολιτικής απόρριψης στις περισσότερες περιπτώσεις.

Οι αγορές του Northwestern Polytechnical καταδεικνύουν πώς κινεζικά ιδρύματα με στρατιωτικές διασυνδέσεις εξακολουθούν να αποκτούν πρόσβαση σε αμερικανική υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης, μέσω εγχώριων προμηθευτών.

Αυτό γίνεται είτε με την απευθείας αγορά τσιπ είτε με την ενοικίαση πρόσβασης σε διακομιστές (servers) που τα διαθέτουν.

Έρευνα του Reuters σε 26 κινεζικά αρχεία κρατικών προμηθειών και εταιρικά έγγραφα από το τρέχον έτος εντόπισε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που αγόρασαν τσιπ Nvidia υπό αμερικανικούς περιορισμούς ή νοίκιασαν πρόσβαση σε υπολογιστικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τέτοιους επεξεργαστές μέσω εγχώριων προμηθευτών.

Αρκετά από τα ιδρύματα διατηρούν στενούς δεσμούς με την κινεζική αμυντική βιομηχανία ή με στρατιωτικά ερευνητικά προγράμματα.

Τα πανεπιστήμια που κατονομάζονται στα σχετικά αρχεία δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό.

Τσιπ της Nvidia για έρευνα με στρατιωτικές διασυνδέσεις

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άρχισε τον Ιανουάριο να επιτρέπει, κατά περίπτωση, ορισμένες εξαγωγές τσιπ H200 προς την Κίνα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική δεν κατάργησε τους ξεχωριστούς περιορισμούς που ισχύουν για οργανισμούς της Entity List, όπως το Northwestern Polytechnical.

Οι κανόνες αδειοδότησης του Ιανουαρίου προβλέπουν επίσης δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αποτρέπεται η εξ αποστάσεως πρόσβαση οργανισμών που βρίσκονται στη μαύρη λίστα και στρατιωτικών τελικών χρηστών στα τσιπ που εξάγονται βάσει της συγκεκριμένης πολιτικής.

Οι περιορισμοί καλύπτουν τους επεξεργαστές H200, καθώς και λιγότερο προηγμένα μοντέλα.

Πέρα από την απευθείας αγορά των δύο H200 για τη Σχολή Διοίκησης, τα αρχεία προμηθειών δείχνουν ότι η Σχολή Κυβερνοασφάλειας του πανεπιστημίου ανέθεσε τον Ιανουάριο δύο συμβάσεις διάρκειας επτά μηνών για πρόσβαση σε διακομιστές που διέθεταν οκτώ τσιπ H200 ο καθένας.

Οι συμβάσεις είχαν αξία 441.700 γουάν και 441.000 γουάν αντίστοιχα και αφορούσαν την προσαρμογή (fine-tuning) μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την εκπαίδευση μέσω ενισχυτικής μάθησης (reinforcement learning).

Το πανεπιστήμιο νοίκιασε επίσης πρόσβαση σε διακομιστές που περιείχαν οκτώ τσιπ Nvidia A100 και οκτώ A800.

Τα μοντέλα A100 και A800 απαγορεύεται να εξάγονται προς οποιαδήποτε κινεζική οντότητα από τις ΗΠΑ, αν και το H200 είναι το πιο προηγμένο από τα συγκεκριμένα τσιπ που εντοπίστηκαν στα αρχεία προμηθειών του Northwestern Polytechnical.

Τον Απρίλιο, ένα άλλο πανεπιστημιακό ινστιτούτο αγόρασε υπολογιστικές υπηρεσίες που απαιτούσαν τουλάχιστον 24 τσιπ A100, μέσω σύμβασης αξίας 375.000 γουάν, για προσομοιώσεις δομικής ανάλυσης και ρευστοδυναμικής.

Οι αναθέσεις έγιναν σε αρκετούς λιγότερο γνωστούς κινεζικούς προμηθευτές τεχνολογίας.

Τα αρχεία παρείχαν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση των επεξεργαστών ή την τοποθεσία στην οποία λειτουργούσαν οι διακομιστές που τους φιλοξενούσαν.

Σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία, οι υπηρεσίες που πραγματοποιούν δημόσιες προμήθειες οφείλουν να επαληθεύουν ότι οι προμηθευτές είναι σε θέση να εκτελέσουν τις παραγγελίες πριν ανακοινώσουν τους αναδόχους και υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις.

Μια ευρύτερη αγορά για απαγορευμένα τσιπ

Τα αρχεία προμηθειών αποκαλύπτουν την ύπαρξη μιας ευρύτερης αγοράς για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia που υπόκεινται σε αμερικανικούς εξαγωγικούς περιορισμούς, καθώς και για υπολογιστικές υπηρεσίες που βασίζονται σε αυτά.

Το Shenzhen University αγόρασε τρεις επεξεργαστές H100, ένα ακόμη προηγμένο τσιπ της Nvidia που απαγορεύεται να εξαχθεί στην Κίνα, έναντι 769.800 γουάν, τον Σεπτέμβριο.

Το Wuhan University of Technology αγόρασε τον Ιούνιο έναν διακομιστή που περιείχε ένα τσιπ H100 έναντι 355.000 γουάν, καθώς και τέσσερα τσιπ A100 σε ξεχωριστή αγορά αξίας 344.000 γουάν, σύμφωνα με τα αρχεία.

Το Beihang University, ένα ακόμη μέλος της ομάδας των «Επτά Υιών της Εθνικής Άμυνας», αγόρασε τον Απρίλιο τέσσερις επεξεργαστές A800 έναντι 489.000 γουάν.

Το Beihang διατηρεί στενούς δεσμούς με την κινεζική αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία και διεξάγει έρευνα για στρατιωτικά προγράμματα αεροπορίας και διαστήματος.

Δύο ανακοινώσεις κρατικών προμηθειών, τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο, κατονόμασαν προμηθευτές που επιλέχθηκαν για την παροχή υπολογιστικών υπηρεσιών με χρήση τσιπ Nvidia H800 και A800, τα οποία υπόκεινται σε περιορισμούς εξαγωγών προς την Κίνα, στο University of Chinese Academy of Sciences.

Σε μία από τις ανακοινώσεις, η πρόσβαση σε τσιπ H800 κοστολογούνταν στα 10 γουάν ανά ώρα χρήσης κάθε τσιπ.

Μια ξεχωριστή ανάθεση του Ιανουαρίου αφορούσε προμηθευτή έξι τσιπ A100, συνολικής αξίας 484.800 γουάν, για λογαριασμό δημόσιου ιδρύματος με έδρα τη Σενζέν.

Το Reuters έχει μεταδώσει στο παρελθόν ότι κινεζικοί οργανισμοί απέκτησαν τσιπ Nvidia υπό περιορισμούς, ενσωματωμένα σε διακομιστές που κατασκευάζουν οι εταιρείες Super Micro Computer, Dell και Gigabyte, μέσω εγχώριων μεταπωλητών.

Το Reuters έχει επίσης καταγράψει την ύπαρξη μιας παράνομης αγοράς τσιπ Nvidia στην Κίνα, με επεξεργαστές που προέρχονται από αποθέματα του εξωτερικού και μεσάζοντες σε τρίτες χώρες.

Την περασμένη εβδομάδα, το Reuters μετέδωσε ότι μικρές ποσότητες τσιπ H200 είχαν φτάσει στην Κίνα μέσω έμμεσων διαδρομών, την ώρα που το Πεκίνο εξακολουθούσε να μην εγκρίνει εισαγωγές μεγάλης κλίμακας.

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