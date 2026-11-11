Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας – Ελεύθεροι με όρους  δύο «αχυράνθρωποι»

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Με την προφυλάκιση του 33χρονου κατηγορούμενου επιχειρηματία ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα των απολογιών στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος με τις εταιρείες-«βιτρίνες» και τους «αχυρανθρώπους», το οποίο φέρεται να προκάλεσε ζημία άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Ο 33χρονος, η φερόμενη εμπλοκή του οποίου συνδέεται με ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων εστίασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας, αρνούμενος τον νομικό χαρακτηρισμό των εις βάρος του αποδιδόμενων πράξεων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της ΑΑΔΕ, κατά την περίοδο 2018- 2026 φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, μέσω των οποίων εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα εστίασης. Το κατηγορητήριο όσον αφορά την εμπλοκή του περιγράφει – κατά πληροφορίες – έναν μηχανισμό διαδοχικής εναλλαγής εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονταν να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των καταστημάτων, ενώ η τυπική διοίκησή τους περνούσε σε διαφορετικά πρόσωπα, χωρίς ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο ίδιος στην απολογία του φαίνεται να είπε ότι ο δικός του ρόλος περιοριζόταν στις δημόσιες σχέσεις κι όχι στη διοίκηση ή στον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται πλέον σε δύο. Πρόκειται για τον 34χρονο, φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου, ο οποίος είχε προφυλακιστεί κατά την πρώτη ημέρα των απολογιών, και τον 33χρονο επιχειρηματία.

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο κατηγορούμενοι

Είχαν προηγηθεί οι απολογίες δύο συγκατηγορουμένων του που αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους– ένας 39χρονος συνεργάτης τού επιχειρηματία και μία γυναίκα, 51 ετών (στον πρώτο επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ.

Ο 39χρονος, που φέρεται να είχε αναλάβει τις προσλήψεις προσωπικού και τις πληρωμές σε μετρητά, αρνήθηκε την εμπλοκή του στις παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος. Από την πλευρά της, η γυναίκα, η οποία εμφανίζεται στη δικογραφία ως διαχειρίστρια ή εταίρος σε συνολικά 12 νομικά πρόσωπα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια. Όπως υποστήριξε, στη συνέχεια διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε επτά εταιρείες με συνολικά χρέη 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και ως εταίρος σε άλλες πέντε.

Την Πέμπτη απολογούνται οι υπόλοιποι 6 από τους συλληφθέντες

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται την Πέμπτη, οπότε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι έξι από τους 16 συλληφθέντες (η δικογραφία περιλαμβάνει 1200 άτομα). Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος έλαβε νέα προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του, καθώς και δύο λογιστές. Μέχρι στιγμής απολογήθηκαν 9 κατηγορούμενοι.

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