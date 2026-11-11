search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2026 16:33

Άνοιξαν ξανά τα καταστηματα της Pizza Fan, πίσω στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι

11.11.2026 16:33
pizza-fan

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μετά από 20 ημέρες ομηρίας για τους εργαζόμενους άνοιξαν ξανά τα 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πλέον αποδεσμευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία του τεχνολογικού bypass που απαιτήθηκε για την επανεκκίνηση, καθώς και η επαναφορά του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας.

Παράλληλα, η Viva, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συναλλαγές, ενώ η πλατφόρμα efood έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Ωστόσο, πλέον έχει καταργηθεί το κέρασμα που συνόδευε τις παραγγελίες. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων ακολουθεί την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Διαβάστε επίσης

Πώς προκλήθηκαν οι αναθυμιάσεις στην πισίνα των Εκπαιδευτηρίων Καίσαρη στο Κορωπί – Απομακρύνθηκε δοχείο με υδροχλωρικό οξύ, 13 μαθητές στο Παίδων

«Δεν υπάρχει θέμα, προληπτικά πήγαν στο νοσοκομείο», λέει ο Ηλίας Καίσαρης για τα παιδιά που εισέπνευσαν χημικά 

Εύβοια: Κτηνοτρόφος κατήγγειλε ότι του έκλεψαν πάνω από 850 αρνιά σε… δόσεις – Ζημιά πάνω από 65.000 ευρώ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kairidis-mantzos-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμός στον αέρα μεταξύ Καιρίδη και Μάντζου με αφορμή την απαράδεκτη ατάκα «να φοράτε παντελόνια»

billy-idol
ΜΟΥΣΙΚΗ

Release Athens 2027: Ο θρυλικός Billy Idol έρχεται στο Markopoulo Complex τον Ιούλιο

tileorasi
MEDIA

Μεγαλύτερο κομμάτι τηλεθέασης «έκοψε» ο ALPHA την Τρίτη (10/11) σε σχέση με τη Δευτέρα

tileorasi
MEDIA

«Το σόι σου», «Μπλε ώρες» στην κορυφή της τηλεθέασης της Τρίτης (10/11)

xatzidakis-235
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση – Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
frouta-new
ΥΓΕΙΑ

Τα 4 φρούτα που «ρυθμίζουν» το σάκχαρο - Ποιο μειώνει το λίπος στην κοιλιά

kalpi-121
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκάλοπ RealPolls: Κρατάει το 3 μπροστά η ΝΔ, στο 5,2% η διαφορά ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ - 3 στους 4 δεν εμπιστεύονται τα κυβερνητικά μέτρα για το χειμώνα

mitsotakis-723
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Φεύγω αν πάρω κάτω από 25%, κυβέρνηση συνεργασίας μόνο με ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας θέλει να μας βάλει όλους φυλακή

Youvarlakia-Avgolemono
CUCINA POVERA

Γιουβαρλάκια σούπα με βελούδινο αυγολέμονο

metrita_xartonomismata
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπερπαραγωγή ή υπερβολή; Γιατί η Ελλάδα δεν συγκινείται από το νέο ευρωπαϊκό πλαφόν των 10.000€ στα μετρητά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.11.2026 18:33
kairidis-mantzos-123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χαμός στον αέρα μεταξύ Καιρίδη και Μάντζου με αφορμή την απαράδεκτη ατάκα «να φοράτε παντελόνια»

billy-idol
ΜΟΥΣΙΚΗ

Release Athens 2027: Ο θρυλικός Billy Idol έρχεται στο Markopoulo Complex τον Ιούλιο

tileorasi
MEDIA

Μεγαλύτερο κομμάτι τηλεθέασης «έκοψε» ο ALPHA την Τρίτη (10/11) σε σχέση με τη Δευτέρα

1 / 3