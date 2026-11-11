Άνοιξαν ξανά τα καταστηματα της Pizza Fan, πίσω στις θέσεις τους οι εργαζόμενοι

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Μετά από 20 ημέρες ομηρίας για τους εργαζόμενους άνοιξαν ξανά τα 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πλέον αποδεσμευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία του τεχνολογικού bypass που απαιτήθηκε για την επανεκκίνηση, καθώς και η επαναφορά του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας.

Παράλληλα, η Viva, μέσω της οποίας διεκπεραιώνονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι έτοιμη να υποστηρίξει τις συναλλαγές, ενώ η πλατφόρμα efood έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία.

Ωστόσο, πλέον έχει καταργηθεί το κέρασμα που συνόδευε τις παραγγελίες. Η επαναλειτουργία των καταστημάτων ακολουθεί την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

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