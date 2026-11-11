«Δεν υπάρχει θέμα, προληπτικά πήγαν στο νοσοκομείο», λέει ο Ηλίας Καίσαρης για τα παιδιά που εισέπνευσαν χημικά 

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα 13 μαθητές του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Καίσαρης στο Κορωπί καθώς και 10 ενήλικες που εισέπνευσαν χημικά κατά τη διάρκεια καθαρισμού της πισίνας του σχολείου.

Οι μαθητές νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και οι ενήλικες στο Νοσοκομείο Σωτηρία.

Ο ιδιοκτήτης των εκπαιδευτηρίων Ηλίας Καίσαρης τόνισε ότι πλέον δεν «υπάρχει θέμα. Το πρωί υπήρξε μια οσμή χλωρίου λόγω ανάμειξης υλικών στον χώρο της πισίνας. Η οσμή ήταν ελαφριά αλλά αμέσως λειτούργησε το πρωτόκολλο».

Ο Ηλίας Καίσαρης τόνισε ότι η οσμή ήταν ελαφριά αλλά ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα. «Εκκενώθηκε το κτίριο του Δημοτικού και ήρθαν όλα τα παιδιά στο κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου. Το πρωτόκολλο προβλέπει το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική, τους πάντες. Κάποια παιδιά που ήταν πιο κοντά στο σημείο πήγαν προληπτικά στο Παίδων. Τα παιδιά είναι καλά».

Διευκρίνισε ότι τα παιδιά δεν αισθάνθηκαν αδιαθεσία. «Προληπτικά πήγαν στο Παίδων και αυτό μας το συνέστησε το ΕΚΑΒ, ότι έτσι προβλέπεται».

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