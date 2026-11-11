Έπεσε το ταβάνι σε πειραματικό σχολείο στο Κολωνάκι: Από τύχη δεν τραυματίστηκαν μαθητές και περαστικοί

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Ακόμα ένα περιστατικό με πτώση σοβάδων σε σχολείο, σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Κολωνάκι, την Τρίτη. Μάλιστα κατά τύχη δεν τραυματίστηκε κάποιος μαθητής καθώς το ατύχημα έγινε λίγη ώρα αφού τα παιδιά είχαν μπει στις αίθουσες για το μάθημά τους.

Το περιστατικό έγινε σε Πειραματικό Σχολείο στο Κολωνάκι γύρω στις 09:15 το πρωί της Τρίτης.

Πληροφορίες του ΣΚΑΪ μεταδίδουν μάλιστα πως τμήμα των σοβάδων της πρόσοψης του νεοκλασικού κτιρίου ξεκόλλησαν και έπεσαν με σφοδρότητα στο πεζοδρόμιο, χωρίς να τραυματίζουν κάποιον περαστικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το εν λόγω σχολείο επί της Σκουφά και Λυκαβηττού είναι ένα από τα παλαιότερα της Αθήνας.

Το νεοκλασσικό κτίριο στεγάζεται τόσο Δημοτικό όσο Γυμνάσιο και Λύκειο.

Κλιμάκιο του Δήμου έχει τοποθετήσει ήδη κορδέλες περιμετρικά του κτιρίου, προειδοποιώντας μαθητές και περαστικούς για το ατύχημα.

Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσουν και οι εργασίες συντήρησης της πρόσοψης ενώ οι μαθητές μπαίνουν και βγαίνουν από το σχολείο, από διαφορετική είσοδο.

Δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να τεθούν σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών.

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