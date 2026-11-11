Συμφωνία-σταθμός για την εξαγορά της Roku από τη Fox – Mega deal με όρους του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

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Πράσινο φως, αλλά με αυστηρούς όρους και σημαντικές παραχωρήσεις, «άναψε» το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Fox Corp. για την εξαγορά-μαμούθ της Roku, ύψους 22 δισ. δολαρίων.

Η αντιμονοπωλιακή αρχή επέβαλε μια σειρά από δεσμεύσεις με ορίζοντα τριετίας, προκειμένου να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά του streaming.

Σύμφωνα με τους επίσημους όρους της συμφωνίας, η Fox υποχρεούται να διατηρήσει την πλατφόρμα της Roku «ανοιχτή» προς τους ανταγωνιστές της. Οι βασικοί άξονες των δεσμεύσεων περιλαμβάνουν:

Ισότιμη προβολή περιεχομένου: Η πλατφόρμα θα συνεχίσει να φιλοξενεί ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές τρίτων παραγωγών (εκτός Fox) για τουλάχιστον τρία χρόνια. Παράλληλα, απαγορεύεται ρητά η υποβάθμιση ανταγωνιστικών υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης ή ο αποκλεισμός τους από προνομιακές θέσεις στην αρχική οθόνη.

Διαφάνεια στα δεδομένα τηλεθέασης: Η Fox δεσμεύτηκε να παρέχει πρόσβαση σε δεδομένα κοινού (audience data) προς τρίτα μέρη, εμποδίζοντας την αποκλειστική εκμετάλλευση των στατιστικών της πλατφόρμας.

Προστασία ευαίσθητων πληροφοριών έως το 2029: Ενεργοποιούνται αυστηρές δικλείδες ασφαλείας που απαγορεύουν στη Fox να μοιράζεται εσωτερικά ευαίσθητα δεδομένα που αφορούν ανταγωνιστές της. Αυτό περιλαμβάνει το ιστορικό αναζητήσεων, τις προτιμήσεις θέασης και τα «κλικ» των χρηστών.

Η απόφαση αυτή αντανακλά την έντονη ανησυχία των ρυθμιστικών αρχών για τη συγκέντρωση ισχύος στα χέρια των κολοσσών των Μέσων Ενημέρωσης, θέτοντας ένα σαφές πλαίσιο προστασίας για τους καταναλωτές και τους μικρότερους παρόχους περιεχομένου.

Με την επίσημη ολοκλήρωση της συμφωνίας, η Fox Corp. εδραιώνεται πλέον ως ένας από τους ισχυρότερους παίκτες στην αγορά των Μέσων Ενημέρωσης και του streaming.

Η κίνηση αυτή αλλάζει τις ισορροπίες στον κλάδο, καθώς η εταιρεία αποκτά πλέον υπό τον έλεγχό της δύο από τις μεγαλύτερες δωρεάν (ad-supported) πλατφόρμες περιεχομένου παγκοσμίως- τις Tubi και Roku—παράλληλα με την premium συνδρομητική της υπηρεσία, Fox One.

Το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα της Fox μέσω αυτής της εξαγοράς είναι ο έλεγχος της ίδιας της πλατφόρμας διανομής της Roku. Μέσα από αυτό το δίκτυο, εκατομμύρια νοικοκυριά αποκτούν πρόσβαση στην τηλεόραση και σε κορυφαίες εφαρμογές ανταγωνιστών, όπως το Netflix, το YouTube και το Disney+.

Η συμφωνία προσφέρει στη Fox πρόσβαση σε περισσότερα από 100 εκατομμύρια νοικοκυριά παγκοσμίως, μαζί με το ψηφιακό κανάλι της Roku και τα πολύτιμα πρωτογενή δεδομένα χρηστών (first-party data) που διαθέτει. Η Fox διοικεί ένα τεράστιο δίκτυο αθλητικών, ειδησεογραφικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων, καθώς και την πλατφόρμα Tubi, την οποία απέκτησε το 2020.

Παρά το τεράστιο μέγεθος της συμφωνίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την έρευνά του καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συγχώνευση «δεν είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη στον ανταγωνισμό» στον τομέα του δωρεάν, υποστηριζόμενου από διαφημίσεις, streaming.

Εταιρείες όπως το Netflix και η Disney+ αντέδρασαν με σχετική ανακούφιση, καθώς οι όροι που επέβαλε το υπουργείο Δικαιοσύνης διασφαλίζουν ότι η Roku θα παραμείνει μια ουδέτερη πλατφόρμα διανομής, χωρίς να υποβαθμίζονται οι δικές τους εφαρμογές προς όφελος των Tubi και Fox One.

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