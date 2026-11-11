Πέθανε ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ Boom Boom και του ροκ κλαμπ Victoria, Σούλης Καραγιαννίδης

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Σε ηλικία 81 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο ιδιοκτήτης της θρυλικής ντισκοτέκ Boom Boom, Σούλης Καραγιαννίδης.

Ο Καραγιαννίδης -για τους άνω των 40 ετών- ήταν μία μορφή των νυχτερινών μαγαζιών του Πειραιά καθώς εκτός από την disco είχε και ροκ κλαμπάκια σε Νίκαια και Καστέλλα, τα οποία ήταν γεμάτα κόσμο κάθε βράδυ, όπως το περίφημο Victoria στο Περιβολάκι της Νίκαιας.

Αμφότερα έκλεισαν πριν μερικά χρόνια, αλλά το Boom Boom επέστρεψε σε άλλο χώρο στις Τζιτζιφιές, σαν ρετρό ντίσκο.

Στη Νίκαια το υπόγειο της Victoria είχε φιλοξενήσει τα μεγαλύτερα συγκροτήματα των 80’s, ενώ ακόμη και ξένα metal και hard rock συγκροτήματα έκαναν μία παρουσία από εκεί όπως οι Scorpions μεταξύ άλλων.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 11:00 στο κοιμητήριο της Νέας Σμύρνης.

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