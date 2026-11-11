Pizza Fan: Ανοίγουν ξανά σήμερα 107 καταστήματα της αλυσίδας – Τι αλλάζει στις παραγγελίες

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Επαναλειτουργούν από σήμερα τα καταστήματα της Pizza Fan που είχαν κλείσει στις 22 Οκτωβρίου μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής.

Στα καταστήματα της Pizza Fan είχε μπει λουκέτο μετά από μεγάλη αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση φοροδιαφυγής, στην οποία φέρεται να εμπλέκονται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ακόμη 22 άτομα.

Όπως γνωστοποίησε ο Μιχάλης Μαρκουλάκος, δικηγόρος της εταιρείας και του ιδιοκτήτη της, Κωνσταντίνου Αντάρα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πλέον αποδεσμευτεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικτύου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες τεχνικές προετοιμασίες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία του τεχνολογικού bypass που απαιτήθηκε για την επανεκκίνηση, καθώς και η επαναφορά του μηχανογραφικού συστήματος της εταιρείας.

Το δίκτυο της Pizza Fan αριθμεί περίπου 140 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Παρά την επικείμενη επανεκκίνηση, δεν θα ανοίξουν όλες οι επιχειρήσεις. Σήμερα υπολογίζεται ότι θα ανοίξου 107, έπειτα από σχετική απόφαση των ιδιοκτητών τους,

Όσον αφορά τους εργαζομένους στα καταστήματα που δεν θα επαναλειτουργήσουν, έχει προβλεφθεί η απορρόφησή τους από τη μητρική εταιρεία, προκειμένου να συνεχίσουν να απασχολούνται σε άλλες μονάδες του δικτύου.

Η επιστροφή της Pizza Fan συνοδεύεται και από μία αλλαγή που θα διαπιστώσουν άμεσα οι καταναλωτές καθώς το δωρεάν κέρασμα που προσφερόταν μέχρι πρότινος μαζί με τις παραγγελίες καταργείται, στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της αλυσίδας.

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