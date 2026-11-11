Άγιος Παντελεήμονας: Συνεχίζεται το θρίλερ με το πτώμα στη βαλίτσα – Ψάχνουν το κινητό της 24χρονης

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών για την εξιχνίαση της υπόθεσης της 24χρονης γυναίκας από την Μπουρκίνα Φάσο, το πτώμα της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ, εστιάζοντας τόσο στις τελευταίες επικοινωνίες της νεαρής γυναίκας όσο και στη διαδρομή που ακολούθησε το άτομο που μετέφερε τη βαλίτσα στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι από τη βαλίτσα έλειπαν το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης και άλλα προσωπικά της αντικείμενα, στοιχεία που εκτιμάται ότι ενδέχεται να συμβάλουν στην έρευνα για την ταυτοποίηση του δράστη και την ανασύνθεση των τελευταίων κινήσεών της.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο το άτομο που μετέφερε τη σορό στο συγκεκριμένο σημείο να κινήθηκε σε κοντινή απόσταση από τον τόπο όπου βρέθηκε η βαλίτσα.

Για τον λόγο αυτό, οι έρευνες επικεντρώνονται και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τη διαδρομή που ακολούθησε.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται, επίσης, το χρονικό διάστημα από τις 28 Οκτωβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια πρόσωπα ήρθε σε επαφή η 24χρονη μετά την επιστροφή της στην Αθήνα και τι συνέβη τις ημέρες που προηγήθηκαν της εξαφάνισής της.

Ο μυστηριώδης καφές με έναν άγνωστο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η νεαρή γυναίκα επέστρεψε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου, έπειτα από την ολοκλήρωση της εποχικής εργασίας της στη Φολέγανδρο, όπου βρισκόταν για τη θερινή τουριστική περίοδο. Το ίδιο βράδυ συναντήθηκε με έναν φίλο της από το Καμερούν, στον οποίο φέρεται να ανέφερε ότι επρόκειτο να πάει για καφέ με ένα ακόμη πρόσωπο στο κέντρο της Αθήνας.

Από την επόμενη ημέρα, ωστόσο, τα ίχνη της χάθηκαν. Πέντε ημέρες αργότερα, στις 4 Νοεμβρίου, ο φίλος της μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης και δήλωσε την εξαφάνισή της.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν προκύπτουν στοιχεία που να εμπλέκουν τον συγκεκριμένο άνδρα στην υπόθεση. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, εξετάζουν τις επαφές της 24χρονης στο μεσοδιάστημα από την τελευταία γνωστή επικοινωνία της έως τη δήλωση της εξαφάνισής της, αναζητώντας πρόσωπα που ενδεχομένως να γνωρίζουν τι συνέβη.

Το πτώμα της νεαρής γυναίκας εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής μέσα σε βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Κατά την εξέταση του σημείου διαπιστώθηκε ότι τα πόδια της ήταν δεμένα, ενώ από την ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί με ακρίβεια η αιτία θανάτου της.

Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές, καθώς η εξακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η 24χρονη ενδέχεται να δώσει απαντήσεις για το τι προηγήθηκε της μεταφοράς της σορού στο σημείο όπου βρέθηκε.

Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να εντοπιστούν το κινητό τηλέφωνο της 24χρονης, τα πρόσωπα με τα οποία επικοινώνησε τις τελευταίες ημέρες της ζωής της, αλλά και η διαδρομή που ακολούθησε ο άνθρωπος που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

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