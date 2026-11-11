Διάθεση Απρίλη στην καρδιά του Νοέμβρη: Υγροί νοτιάδες, αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και θερμοκρασίες έως 24°C

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Ο καιρός έχει μαλακώσει αισθητά και η ατμοσφαιρική κυκλοφορία έχει αλλάξει άρδην σκηνικό. Το δεύτερο δεκαήμερο του Νοέμβρη συνεχίζει με διαθέσεις… Απρίλη, καθώς το μοτίβο του καιρού έχει μετατραπεί σε αισθητά θερμότερο από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κάνοντας την άνοιξη την πλέον «αισθητή» εποχή! Οι υγροί νοτιάδες κυριαρχούν, φορτώνουν την ατμόσφαιρα με αφρικανική σκόνη, εξαπλώνουν τα 20άρια στον χάρτη και κάνουν την κατάσταση κάπως αποπνικτική. Οι υγροί νοτιάδες μεταφέρουν θερμές αέριες μάζες και αφρικανική σκόνη, διατηρώντας το θερμόμετρο σε ανοιξιάτικα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μουντός ουρανός, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, 23άρια στα νότια την Τετάρτη

Γενικά θα έχουμε μουντό και συννεφιασμένο καιρό στο σύνολο της χώρας με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νεφώσεις θα πυκνώνουν όσο περνάει η μέρα, δίνοντας βροχές και καταιγίδες από νωρίς στα Επτάνησα (με έμφαση στην Κέρκυρα και τους Παξούς) και γρήγορα στην Ήπειρο και την Αιτωλοακαρνανία, με τα πιο έντονα φαινόμενα στα παράκτια τμήματά τους. Κάποιες ψιχάλες περιμένουμε στη βόρεια χώρα καθώς και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στα νοτιότερα τμήματα ο ουρανός θα είναι επίσης συννεφιασμένος. Σκόρπιες τοπικές ασθενείς βροχές πιθανώς να εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο, τα νότια Επτάνησα, την Ανατολική Στερεά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις Κυκλάδες περιμένουμε περισσότερη ηλιοφάνεια.

Στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με λίγα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα Δωδεκάνησα οι νεφώσεις θα είναι πιο πυκνές και ικανές να δώσουν βροχές ακόμα και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στο Καστελόριζο θα επικρατήσει συννεφιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι νοτιάδες επικρατούν στα πελάγη πνέοντας ενισχυμένοι έως 5 μποφόρ (νοτιάδες στο Αιγαίο, νοτιονοτιοδυτικοί στο Ιόνιο), ενώ μόνο στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί έως 6 μποφόρ τοπικά.

Οι θερμές αέριες μάζες ανεβάζουν τον υδράργυρο στους 18 με 20°C στα περισσότερα πεδινά, ενώ θα φτάσουν τους 21 με 23°C στο Ιόνιο, την Αιτωλοακαρνανία, την Πελοπόννησο και τη νότια νησιωτική χώρα. Όταν πέφτει ο ήλιος, η ψύχρα θα διατηρείται στα πεδινά και το κρύο στα πιο ορεινά, αλλά με σαφώς πιο ανεκτές θερμοκρασίες.

Στην Αττική ο ουρανός θα είναι μουντός και συννεφιασμένος έως το μεσημέρι με πιθανότητα για λίγες λασποψιχάλες, ενώ στη συνέχεια θα ανοίξει. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες ασθενείς έως μέτριοι, με τη θερμοκρασία σε άνοδο να κυμαίνεται από 13 έως 21°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις και λίγες ψιχάλες τις πρώτες πρωινές ώρες. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9°C το πρωί έως 17°C το μεσημέρι.

Πυκνές νεφώσεις, λασποψιλόβροχα στα δυτικά, θυελλώδεις νοτιάδες έως 7 μποφόρ και 24άρια την Πέμπτη

Την Πέμπτη (12/11) γενικά θα διατηρηθεί μουντός και συννεφιασμένος καιρός στο σύνολο της χώρας με κάποια διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιο πυκνές θα είναι οι νεφώσεις στα δυτικά τμήματα, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν τοπικά λασποψιλόβροχα κυρίως στα ορεινά, αλλά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι νοτιάδες κυριαρχούν στα πελάγη πνέοντας αρχικά στα 5 με 6 μποφόρ, όμως προς το βράδυ θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και το Βόρειο Ιόνιο!

Ο υδράργυρος παίρνει νέα ανηφόρα, δείχνοντας το μεσημέρι 20 με 22°C στα περισσότερα πεδινά της χώρας, ενώ θα φτάσει τους 23 με 24°C στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και την Κρήτη! Τις βραδινές ώρες η ψύχρα παραμένει ήπια στα πεδινά και το κρύο στα ορεινά διατηρείται σε ανεκτά επίπεδα.

Η προοπτική για την Παρασκευή

Η Παρασκευή (13/11) παρατείνει το ίδιο μοτίβο, με λασποβροχές στα δυτικά και πιθανές καταιγίδες στην περιοχή της Κέρκυρας. Το θερμόμετρο θα διατηρηθεί σε ανοιξιάτικα επίπεδα, ενώ οι νοτιάδες θα δυναμώσουν κι άλλο στα πελάγη, συνεχίζοντας τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης που κάνει την ατμόσφαιρα υγρή και αποπνικτική. Με απλά λόγια… η κατάσταση θυμίζει λίγο Απρίλη! Σίγουρα δεν είναι οι κατάλληλες μέρες για να απλώσουμε τα ρούχα μας έξω… ούτε και για να πλύνουμε τα αυτοκίνητά μας!

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