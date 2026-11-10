Ουκρανία: Θετικά μηνύματα από το Αμπού Ντάμπι – Το αγκάθι του Ντονέτσκ, οι εγγυήσεις ασφαλείας και η ανταλλαγή αιχμαλώτων

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Ικανοποιημένος από την πρόοδο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Η πρώτη ημέρα των τριμερών συνομιλιών Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με τις πλευρές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ανταλλαγής έως και 1.500 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά.

«Βλέπω αλλαγές. Είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά που ακούω», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη, αναφερόμενος στις πληροφορίες που έλαβε από τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι διήρκεσαν περίπου τέσσερις ώρες, με τον Ζελένσκι, ο οποίος δεν συμμετείχε αυτοπροσώπως, να τις χαρακτηρίζει «εποικοδομητικές και αρκετά ουσιαστικές». Αντίστοιχα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας από το Παρίσι, έκανε λόγο για «πολύ παραγωγική» συνάντηση, ενώ αξιωματούχοι του Κιέβου και της Μόσχας απέφυγαν να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες.

Στο τραπέζι μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι κατά τις διαπραγματεύσεις εξετάστηκαν ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, με προτεραιότητα την απελευθέρωση αιχμαλώτων πολέμου.

«Θα ήθελα να προχωρήσω σε μια ανταλλαγή 1.000 για 1.000, ακόμη και 1.500 για 1.500. Μια ανταλλαγή ευρείας κλίμακας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από την ουκρανική αντιπροσωπεία, οι επαφές ξεκίνησαν με συνάντηση Ουκρανών, Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων και συνεχίστηκαν σε τριμερές σχήμα με τη συμμετοχή της Ρωσίας.

Συζητήθηκαν επίσης οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, οι μηχανισμοί μακροχρόνιας εφαρμογής τους και πιθανά μέτρα αποκλιμάκωσης.

«Χρειάζονται πραγματικά εργαλεία για να αποτραπεί οποιαδήποτε επανάληψη του πολέμου», τόνισε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι έδωσε σαφείς οδηγίες στην ομάδα του για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων την επόμενη ημέρα και των επαφών με Αμερικανούς και Ευρωπαίους εκπροσώπους.

«Το σημαντικότερο είναι να φέρουμε πραγματικά την ειρήνη πιο κοντά», υπογράμμισε, δεσμευόμενος για «παραγωγική, ποιοτική και έντιμη δουλειά» από την ουκρανική πλευρά.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις ΗΠΑ για τη διοργάνωση των συνομιλιών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για τη φιλοξενία τους.

Κούσνερ: Περιορίστηκαν οι διαφορές – Αγκάθι το Ντονέτσκ

Κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταφέρει να περιορίσουν τις διαφορές μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, εκφράζοντας την ελπίδα για μια λύση που θα τερματίσει τον πόλεμο.

Όπως είχε επισημάνει νωρίτερα, βασικό αντικείμενο των συζητήσεων αποτελούν οι ανησυχίες ασφαλείας των δύο χωρών για τη μεταπολεμική περίοδο.

Παρά τις θετικές δηλώσεις, οι προσδοκίες για άμεση συμφωνία παραμένουν περιορισμένες, κυρίως λόγω των διαφωνιών για το Ντονέτσκ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

Η Μόσχα απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιοχή, ενώ το Κίεβο επιδιώκει το «πάγωμα» της σημερινής γραμμής αντιπαράθεσης, θεωρώντας τις συγκεκριμένες περιοχές κρίσιμες για τη μελλοντική του ασφάλεια.

Αν και οι δημόσιες θέσεις παραμένουν αμετάβλητες, Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές έχουν επιδείξει κατ’ ιδίαν «λίγη ευελιξία».

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το εδαφικό ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί χωρίς συμφωνία για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας.

«Δεν θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε το ένα χωρίς το άλλο», ανέφερε.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας και ο ρόλος του ΝΑΤΟ

Για την Ουκρανία, οι μεταπολεμικές εγγυήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δεσμεύσεις των συμμάχων της για παροχή βοήθειας σε περίπτωση νέας ρωσικής επίθεσης.

Αντίθετα, η Μόσχα ενδέχεται να επιδιώξει περιορισμό της παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, προοπτική που προκαλεί ανησυχία στις ευρωπαϊκές χώρες.

Στο υπό συζήτηση πλαίσιο περιλαμβάνονται διαβουλεύσεις για θέματα ασφαλείας, απευθείας γραμμές επικοινωνίας για τη διαχείριση κρίσεων και αμοιβαία μέτρα αποκλιμάκωσης.

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν θέσει επίσης ως πιθανή επιλογή την επανενεργοποίηση του Συμβουλίου ΝΑΤΟ – Ρωσίας, η λειτουργία του οποίου έχει ουσιαστικά ανασταλεί από το 2022.

Ζελένσκι: Να αποφασιστεί μέσα στον Νοέμβριο η ευρωπαϊκή εκπροσώπηση

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στη διαπραγματευτική διαδικασία.

«Μέσα στον Νοέμβριο, όχι αργότερα, πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα εκπροσωπήσει την Ευρώπη στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν μέχρι σήμερα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εκτός των βασικών συνομιλιών, εκφράζοντας ανησυχίες για το ενδεχόμενο λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια της ηπείρου χωρίς τη συμμετοχή τους.

Στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων, οι Γουίτκοφ και Κούσνερ συναντήθηκαν με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς και εκπροσώπους του ΝΑΤΟ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι οι Ευρωπαίοι «αποτελούν μέρος της μακροπρόθεσμης επίλυσης του προβλήματος», αν και Αμερικανός αξιωματούχος επισήμανε ότι η Μόσχα διατηρεί έντονη δυσπιστία απέναντί τους.

Λαβρόφ: «Δεν θα συμφωνήσουμε σε άνευ όρων εκεχειρία»

Πρόσθετο εμπόδιο αποτελεί η πρόταση Ευρωπαίων αξιωματούχων για άμεση, άνευ όρων κατάπαυση του πυρός ως προϋπόθεση για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία απορρίπτει σταθερά το ενδεχόμενο αυτό, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να υποστηρίζει την Τρίτη ότι μια εκεχειρία θα επέτρεπε στο Κίεβο να ανασυντάξει τις δυνάμεις του.

«Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε αυτό», ξεκαθάρισε.

Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα στο Αμπού Ντάμπι, με το εδαφικό, τις εγγυήσεις ασφαλείας και τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες να παραμένουν στο επίκεντρο.

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