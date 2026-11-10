Τόμας Μαρκλ: Στη φυλακή ο πατέρας της Μέγκαν – Αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

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Στη φυλακή οδηγήθηκε ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσας του Σάσεξ, μετά την παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί για την υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο 82χρονος φέρεται να αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης που ήταν υποχρεωμένος να φορά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί εκ νέου στη Φλόριντα.

Ο Τόμας Μαρκλ παρουσιάστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστή στην Τάμπα, αφού φέρεται να αφαίρεσε τη συσκευή ηλεκτρονικής παρακολούθησης στις 01:45 τα ξημερώματα, τοπική ώρα (08:45 ώρα Ελλάδας), όπως δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο BBC.

Ο δικαστής διέταξε την προφυλάκισή του χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση, ενώ ο 82χρονος βρίσκεται πλέον υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Ο Μαρκλ είχε συλληφθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στη Φλόριντα, κατηγορούμενος για κατοχή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μετά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο είχε τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, με την υποχρέωση να φορά συσκευή εντοπισμού της θέσης του.

Το BBC έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του, ζητώντας σχόλιο για τις τελευταίες εξελίξεις.

Η αντίδραση του εισαγγελέα για την παραβίαση των περιοριστικών όρων

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, ο Μπιλ Εσάιλι, ομοσπονδιακός εισαγγελέας για την Κεντρική Περιφέρεια της Καλιφόρνιας, υπογράμμισε ότι η τήρηση των περιοριστικών όρων αποτελεί υποχρέωση των κατηγορουμένων.

«Οι όροι αποφυλάκισης είναι δικαστικές εντολές, όχι συστάσεις. Ζητούμε από το δικαστήριο να ανακαλέσει την απόφαση αποφυλάκισής του και να διατάξει την κράτησή του μέχρι τη δίκη. Θα συνεχίσουμε να ασκούμε τη δίωξη στην υπόθεση αυτή με όλη την αυστηρότητα του νόμου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι εντόπισε το FBI στους αποθηκευτικούς χώρους

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν πράκτορες του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) πραγματοποίησαν έρευνες, βάσει δικαστικών ενταλμάτων, σε αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, οι οποίοι ήταν μισθωμένοι στο όνομα του Τόμας Μαρκλ.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ νοίκιαζε τους συγκεκριμένους χώρους από το 2008, ενώ η τελευταία πληρωμή για τη μίσθωσή τους είχε πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2026.

Κατά τις έρευνες, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες κατέσχεσαν περίπου 78 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων αρνητικά φωτογραφικών φιλμ, διαφάνειες και βιβλία, τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, φέρονται να περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε δύο εικόνες που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας. Σύμφωνα με το FBI, μάρτυρες αναγνώρισαν με βεβαιότητα τον Τόμας Μαρκλ ως το πρόσωπο που απεικονίζεται σε αυτές. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες θεωρείται ότι περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στα επίμαχα στιγμιότυπα, ο άνδρας που εμφανίζεται εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ηλικία μεταξύ 30 και 40 ετών. Δεδομένου ότι ο Μαρκλ είναι σήμερα 82 ετών, οι ερευνητές θεωρούν ότι το φερόμενο περιστατικό κακοποίησης ενδέχεται να ανάγεται σε αρκετές δεκαετίες πριν.

Η κατηγορία και η άρνηση του Τόμας Μαρκλ

Μετά την αρχική σύλληψή του, ο 82χρονος εμφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα ενώπιον δικαστηρίου, όπου καθορίστηκαν οι όροι υπό τους οποίους θα μπορούσε να παραμείνει εκτός φυλακής μέχρι τη δίκη του.

Κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία δεν κλήθηκε να δηλώσει εάν αποδέχεται ή αρνείται την κατηγορία. Μεταξύ των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν περιλαμβάνονταν ο κατ’ οίκον περιορισμός και η υποχρεωτική ηλεκτρονική επιτήρηση.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο Τόμας Μαρκλ αντιμετωπίζει μία κατηγορία για κατοχή εικόνων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναφερόμενος στην υπόθεση την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι ο Μαρκλ «φέρεται να στοχοποίησε αθώα παιδιά και να επιχείρησε να τους στερήσει την αθωότητά τους μέσω των εγκληματικών του πράξεων».

Από την πλευρά του, ο πατέρας της δούκισσας του Σάσεξ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις καταγγελίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αρρωστημένα ψέματα».

Η υπόθεση παραμένει υπό δικαστική διερεύνηση, ενώ οι κατηγορίες σε βάρος του δεν έχουν κριθεί οριστικά από δικαστήριο.

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