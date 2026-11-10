Γερμανία: Κρούσμα γρίπης των πτηνών σε φάρμα του Βρανδεμβούργου

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Κρούσμα γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε σε φάρμα στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο, για πρώτη φορά αυτό το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσαν την Τρίτη, 10/11, οι τοπικές αρχές.

Το εξαιρετικά παθογόνο στέλεχος H5N1 της γρίπης των πτηνών επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά σε φάρμα με 160 πάπιες, χήνες και κοτόπουλα στην περιοχή Χάβελαντ. Ακολούθως, οι αρχές έδωσαν εντολή για τη θανάτωση των πτηνών και τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από την τοποθεσία.

Το Ινστιτούτο Φρίντριχ Λέφλερ επισημαίνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στα άγρια ​​πτηνά είναι υψηλός, καθώς συνεχίζεται η φθινοπωρινή μετανάστευσή τους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κρούσμα γρίπης των πτηνών είχε εντοπιστεί σε άγρια ​​χήνα στην περιοχή Όντερ-Σπρέε του Βρανδεμβούργου.

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