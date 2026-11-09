Γιώργος Πατούλης: «Τον Φεβρουάριο θα μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μας» – Η οικογενειακή ζωή με τη Νάνσυ Κοιλού και η προσμονή για το δεύτερο παιδί τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την προσμονή του για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με τη Νάνσυ Κοιλού, αλλά και στιγμές από την οικογενειακή του καθημερινότητα, μοιράστηκε ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha.

Ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής περιμένει το νέο μέλος της οικογένειάς του τον ερχόμενο Φεβρουάριο και, όπως παραδέχτηκε, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν κάτι που είχε φανταστεί στο παρελθόν. Ανατρέχοντας στην προσωπική του διαδρομή, μίλησε για τη νέα οικογένεια που δημιούργησε και τη χαρά της επικείμενης γέννησης.

«Καλώς να μας έρθει το δεύτερο μωρό και προφανώς η χαρά μας είναι μεγάλη. Τον Φεβρουάριο θα υπάρξει η γέννηση. Πρώτα ο Θεός. Είναι αλήθεια ότι είχα βγει από έναν κύκλο της ζωής μου ο οποίος είχε λήξει και σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε ότι θα φτάναμε σήμερα όχι μόνο να έχουμε παντρευτεί, όχι μόνο να έχουμε έναν γιο, αλλά και να περιμένουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την οικογένειά μας», ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Πατούλης.

«Ο γιος μου έχει ξεκινήσει βρεφονηπιακό σταθμό… Εγώ θα έλεγα ότι θέλω να μοιάζει στη μητέρα του. Πολλοί λένε ότι μοιάζει σε εμένα. Προφανώς αυτό με ικανοποιεί. Σίγουρα έχει πάρει τα μάτια της Αναστασίας», πρόσθεσε.

Η καθημερινότητα με τον μικρό Νικόλα και η σχέση με τη σύζυγό του

Ο ίδιος περιέγραψε και τον ρόλο που έχει αναλάβει στο σπίτι, αποκαλύπτοντας πως η ημέρα του ξεκινά με τις ανάγκες του γιου του. Παράλληλα, μίλησε με χιούμορ για τη θέση της συζύγου του στην οικογένεια.

«Ο πρόεδρος του σπιτιού θα πρέπει να είναι η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών. Κάνω ό,τι είναι δυνατόν, αλλά μέσα από κάποιες εντολές τις οποίες εισπράττω, αλλά και σε κάθε περίπτωση και από αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να κάνω έτσι κι αλλιώς. Το πρώτο πράγμα που κάνω όταν ξυπνήσω είναι να κάνω το γάλα του Νικόλα γιατί αυτός μας έχει ξυπνήσει», είπε.

Τέλος, ο Γιώργος Πατούλης αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Νάνσυ Κοιλού, λέγοντας: «Η Αναστασία δεν είναι κοντά μου για να εισπράξει κάτι από τη δημοσιότητα, αλλά είναι κοντά μου γιατί έχει νιώσει έναν άνθρωπο που είναι κοντά της και βαδίζουμε μαζί στη ζωή».

Διαβάστε επίσης:

Ντέιβ Σαπέλ: Επανέρχεται μετά την οργισμένη απάντηση της Έρικα Κερκ στο αστείο με τη δολοφονία του συζύγου της (Video)

Απόστολος Γκλέτσος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν θα συνεργαζόμουν μαζί του – Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις»

Η στιγμή που η Κέιτι Πέρι παίρνει SMS από τον Ράσελ Μπραντ που της ζητά διαζύγιο – Σε αποκαλύψεις για τον «σκοτεινό γάμο» της θα προχωρήσει η τραγουδίστρια











