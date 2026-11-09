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09.11.2026 19:14

Ντέιβ Σαπέλ: Επανέρχεται μετά την οργισμένη απάντηση της Έρικα Κερκ στο αστείο με τη δολοφονία του συζύγου της (Video)

09.11.2026 19:14
Dave Chappelle

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Ένα νέο βίντεο του Ντέιβ Σαπέλ να αστειεύεται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ εμφανίστηκε στο διαδίκτυο, όπου αναφέρεται στον εκλιπόντα συντηρητικό ηγέτη που βρίσκεται… στην κόλαση.

Ο κωμικός έκανε τα αμφιλεγόμενα σχόλια κατά τη διάρκεια πρόσφατης παράστασης στο Madison Square Garden.

Ο Σαπέλ είχε πει προηγουμένως: «Νιώθω χάλια που το λέω αυτό. Είναι τρομακτικό να είσαι δημόσιος ομιλητής. Από τότε που δολοφονήθηκε αυτός ο τύπος, ο Τσάρλι Κερκ, και δεν θα έπρεπε να το λέω δημόσια, αλλά νιώθω καλύτερα».

Αλλά ο κωμικός δεν σταμάτησε εκεί και πρόσθεσε, «Ξέρω ότι δεν έπρεπε να το πω αυτό, αλλά είναι απλώς ένα συναίσθημα. Δεν ζήτησα να νιώσω έτσι», προτού αστειευτεί για το ότι οδηγούσε με καλή διάθεση και ξαφνικά θυμήθηκε το γιατί.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, καθώς και από τη χήρα του Τσάρλι, Έρικα Κερκ.

Η Έρικα επέκρινε «αριστερούς podcasters, κωμικούς και σχολιαστές» σε μια κυριακάτικη ανάρτηση στο X, χαρακτηρίζοντας «απίστευτα αηδιαστικό» να αντιμετωπίζεται η πολιτική δολοφονία ως ψυχαγωγία και ο θάνατος κάποιου ως ατάκα.

Είπε ότι ο Τσάρλι δολοφονήθηκε λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων και ότι αυτή και τα δύο παιδιά τους θα ζήσουν με αυτή την απώλεια για πάντα, προσθέτοντας ότι μια κουλτούρα που γελάει με τη δολοφονία δείχνει «βαθιά ηθική παρακμή».

Ο Σαπέλ έχει ασκήσει σφοδρή κριτική σε όσους κάνουν συγκρίσεις μεταξύ του συνιδρυτή του Turning Point USA και
του Martin Luther King Jr.

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