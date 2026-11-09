Απόστολος Γκλέτσος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν θα συνεργαζόμουν μαζί του – Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις»

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Τη θέση του σχετικά με το ενδεχόμενο επαγγελματικής συνεργασίας με τον Πέτρο Φιλιππίδη, σε περίπτωση που εκείνος επιστρέψει στο θέατρο, εξέφρασε ο Απόστολος Γκλέτσος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις διαφορετικές διαστάσεις του ζητήματος, επισημαίνοντας: «Υπάρχουν θέματα δικαιοσύνης, υπάρχουν θέματα συντεχνίας και υπάρχουν και θέματα κοινωνίας. Αυτά τα θέματα πρέπει να απαντηθούν, σιγά σιγά να λυθούν, και δεν είμαι εγώ εκείνος που θα το κρίνει».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα δεχόταν να συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν κατηγορηματικός: «Όχι. Υπάρχουν από τη Δικαιοσύνη καταδικαστικές αποφάσεις».

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