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09.11.2026 18:41

Η Γαλλία κατηγορεί το Ιράν για το χακάρισμα στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ

09.11.2026 18:41
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Η Γαλλία κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από κυβερνοεπιθέσεις που έπληξαν ψυγεία και καταψύκτες σούπερ μάρκετ.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη χώρα.

Είπε ότι η επίθεση ήταν «άνευ προηγουμένου τόσο σε κλίμακα όσο και σε επίπεδο επιθετικότητας», προσθέτοντας ότι η χώρα θα «εφαρμόσει κυρώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο εναντίον όλων όσων ευθύνονται για αυτήν την επίθεση».

Γάλλοι αξιωματούχοι υποψιάζονται ότι Ιρανοί χάκερς που υποστηρίζονται από το κράτος βρίσκονται πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις που κατέστρεψαν εμπορικά ψυγεία και καταψύκτες σε όλη τη Γαλλία τον περασμένο μήνα, δήλωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα στο Reuters δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Αυτό θα καθιστούσε τις κυβερνοεπιθέσεις μεταξύ των πιο καταστροφικών κυβερνοεπιθέσεων του πολέμου με το Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο, μιας σύγκρουσης που έχει σημαδευτεί από διάσπαρτα περιστατικά φερόμενων διαταραχών στον κυβερνοχώρο.

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