Κύπρος: Στα 20 τρισ. κυβικά πόδια τα αποθέματα φυσικού αερίου – Πότε ξεκινά η παραγωγή από τον «Κρόνο»

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Στα 20 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια ανέρχεται η εκτιμώμενη ποσότητα φυσικού αερίου που περιλαμβάνουν οι έξι ανακαλύψεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός. Η παραγωγή από το κοίτασμα «Κρόνος» αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2028, αποτελώντας σημαντικό βήμα για την εμπορική αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων της Κύπρου.

Στο πλαίσιο του 22ου Cyprus Summit του Economist, ο κ. Δαμιανός παρουσίασε την πορεία των ενεργειακών έργων, δίνοντας έμφαση τόσο στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων, όσο και στην ανάγκη θωράκισης της ενεργειακής επάρκειας.

Κομβικό σημείο στον σχεδιασμό αποτελεί το κοίτασμα «Κρόνος». Όπως σημείωσε, οι εταιρείες Eni και TotalEnergies έλαβαν τον περασμένο Ιούλιο την τελική επενδυτική απόφαση για την ανάπτυξή του, ενώ τον Οκτώβριο ακολούθησε η υπογραφή των βασικών συμβάσεων που αφορούν το έργο.

Για τη μεταφορά του κυπριακού αερίου προβλέπεται η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που λειτουργούν ήδη στην Αίγυπτο. Από εκεί, το καύσιμο θα μπορεί να κατευθύνεται στις διεθνείς αγορές, με βασικό προορισμό την Ευρώπη.

Στο προσκήνιο και η ανάπτυξη του κοιτάσματος «Αφροδίτη»

Στο επίκεντρο των επόμενων ενεργειακών βημάτων βρίσκεται και το κοίτασμα «Αφροδίτη», για το οποίο έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές συμφωνίες με την αιγυπτιακή πλευρά, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργού. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τα τεμάχια 5 και 10 της κυπριακής ΑΟΖ, με τις εμπλεκόμενες εταιρείες να αξιολογούν τα διαθέσιμα σενάρια ανάπτυξης και εμπορικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανό, η συνεργασία με την Αίγυπτο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για την υλοποίηση των σχεδίων, καθώς η αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων υποδομών περιορίζει τις απαιτούμενες δαπάνες και επιταχύνει την διάθεση του κυπριακού φυσικού αερίου στους καταναλωτές. Στην ίδια κατεύθυνση, ο κ. Δαμιανός στάθηκε και στη συμβολή του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο λειτουργεί ως πεδίο συνεννόησης και ενίσχυσης των περιφερειακών συνεργασιών.

Το ενεργειακό κόστος και οι αδυναμίες του ηλεκτρικού συστήματος

Σημαντικό μέρος της παρέμβασης του υπουργού αφορούσε τα προβλήματα που εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στην Κύπρο. Βασική δυσκολία παραμένει η απουσία ηλεκτρικών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, σε συνδυασμό με το περιορισμένο μέγεθος του εγχώριου συστήματος και την εξάρτησή του από καύσιμα που εισάγονται από το εξωτερικό.

Οι συνθήκες αυτές εκθέτουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στις μεταβολές των διεθνών τιμών ενέργειας, αλλά και στις επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τα δικαιώματα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Παρά την ενίσχυση της ηλιακής παραγωγής, το φαινόμενο των αυξανόμενων περικοπών στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές καθιστά επιτακτικές τις επενδύσεις σε συστήματα αποθήκευσης και την αναβάθμιση των δικτύων. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δαμιανός συνέδεσε τις προσδοκίες για καλύτερη αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα με τη λειτουργία της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025.

GSI: Η προοπτική εξόδου από την ηλεκτρική απομόνωση

Ο κ. Δαμιανός μίλησε και για τις δυνατότητες που δημιουργεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με άλλες χώρες, παρουσιάζοντας τον Great Sea Interconnector (GSI) ως έργο με προοπτική να αλλάξει τα δεδομένα της ενεργειακής απομόνωσης του νησιού.

Η υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία του ηλεκτρικού εφοδιασμού, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την περαιτέρω αξιοποίηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο σύστημα.

Ο κ. Δαμιανός επισήμανε ακόμη τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης σύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εντάσσεται στην πρωτοβουλία Energy Highways. Η σημασία της, όπως τόνισε, συνδέεται με την ενδυνάμωση της ενεργειακής ασφάλειας και των συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή.

Τα πλεονεκτήματα που καθιστούν την Κύπρο επενδυτικό προορισμό

Στο ερώτημα τι καθιστά την Κύπρο ελκυστική για τις μεγάλες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου, ο υπουργός μίλησε για τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, το δίκτυο σχέσεων που έχει αναπτύξει με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, καθώς και τη στρατηγική γεωγραφική της θέση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε επίσης στην ανάγκη διαφοροποίησης τόσο των ενεργειακών πηγών, όσο και των διαδρομών εφοδιασμού, η οποία αναδείχθηκε εντονότερα μετά τις αναταράξεις που προκάλεσε η πρόσφατη κρίση στα Στενά του Ορμούζ.

Κλείνοντας, ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρούν παράλληλα, με αξιόπιστες υποδομές και πολιτικές που θα προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις.

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