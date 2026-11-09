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09.11.2026 17:48

Γαλλικό κανάλι βγάζει στον αέρα παιδάκι σε διαδήλωση και το μετανιώνει πικρά – «Ο Μακρόν είναι τεράστιος μαλ@@@ς» (Video)

09.11.2026 17:48
gallia marcel

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O Μαρσέλ τα έχει πάρει και το δείχνει.

Κατά τη διάρκεια μιας νέας διαδήλωσης που οργανώθηκε στο Παρίσι, μεταξύ της Πλατείας Δημοκρατίας και της Πλατείας Έθνους, τουλάχιστον 46.000 άνθρωποι διαδήλωσαν το Σάββατο ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής. 

Μεταξύ αυτών των διαδηλωτών, ένας ξεχώρισε ιδιαίτερα και το franceinfo έσπευσε να τον βγάλει στον αέρα, για την «χαριτωμενιά». Όταν ρωτήθηκε για τα αιτήματά του, το 8χρονο αγόρι συνοδευόμενο από τον πατέρα του, δεν μάσησε τα λόγια του, στοχεύοντας με χυδαίους χαρακτηρισμούς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Μακρόν και την αστυνομία. 

Όταν ρωτήθηκε γιατί διαδήλωνε με τον πατέρα του, ο Μαρσέλ απάντησε: «Νομίζω ότι ο Μακρόν είναι ένας ηλίθιος όπως όλοι αυτοί οι άθλιοι αστυνομικοί».

Η δημοσιογράφος διέκοψε τα σχόλια και επιχείρησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Στη συνέχεια ρώτησε ξανά το νεαρό αγόρι για τους λόγους της υποστήριξής του προς τους θυμωμένους μαθητές λυκείου. «Α, ναι, σωστά, γιατί πραγματικά, ο Μακρόν δεν θέλει να ακούσει τους γ@@@@ μαθητές; Δεν είναι τίποτα απολύτως! Ε, όχι, επειδή είναι τεράστιος μ@@@@@ς!».

«Είναι λίγο δύσκολο για τους μαθητές του λυκείου, γι’ αυτό τους υποστηρίζω, αλλά να ‘ναι!», συνέχισε το 8χρονο αγόρι, προτού διακοπεί οριστικά από τη δημοσιογράφο. 

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λιγότερο από δύο ώρες μετά τη συνέντευξη, το όνομα «Μαρσέλ» ήταν στην πέμπτη θέση των trends στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί λογαριασμοί που είχαν δημοσιεύσει το βίντεο είχαν ήδη εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

«Η διοίκηση του franceinfo λυπάται για αυτά τα σχόλια»

Το Σάββατο το βράδυ, το κανάλι France Info αντέδρασε στο απόσπασμα αναφέροντας, «η διοίκηση του franceinfo λυπάται που ένα παιδί έκανε ζωντανά προσβλητικά σχόλια κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης. Παρόλο που αυτά τα σχόλια διορθώθηκαν από τον παρουσιαστή, δεν έπρεπε να δώσουμε τον λόγο σε ένα παιδί», ανέφερε.

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