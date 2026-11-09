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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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09.11.2026 18:26

Στην Πρέβεζα αύριο ο Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε στροφή στην παραγωγή και στην εντιμότητα»

09.11.2026 18:26
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Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και πολίτες, είχε το μεσημέρι ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξης Τσίπρας,στην Ελεούσα Ιωαννίνων, έδρα του Δήμου Ζίτσας, από οπου  ξεκίνησε την διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο.

Σε δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας φτάνοντας στην Ελεούσα, τόνισε πως η χώρα χρειάζεται «μια στροφή στην παραγωγή και μια στροφή στην εντιμότητα», ώστε να στηριχθεί  η ύπαιθρος, οι ανθρώποι του μόχθου, γιατί, όπως υπογράμμισε, «αυτοί είναι το μέλλον της χώρας». 

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. είπε ότι το γεγονός πως η Ήπειρος είναι  μια Περιφέρεια από τις φτωχότερες της Ευρώπης, απέχοντας παρά πολύ από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, πρέπει να προβληματίσει όλους και μίλησε για αναπτυξιακό σχεδιασμό με κοινωνική δικαιοσύνη και διαφάνεια. Ειδικοτερα ,ο κ. Τσίπρας τόνισε:

«Η Ήπειρος έχει ανθρώπους που αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο ανθρώπους με αξιοπρέπεια , με πείσμα, με δύναμη ,που όμως συρρικνώνεται δημογραφικά. Και πρέπει να στηρίξουμε τις νέες παραγωγικές ηλικίες και αυτό απαιτεί άλλο παραγωγικό υποδειγμα, με αναπτυξιακό σχεδιασμό, συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με κοινωνική δικαιοσύνη, παραγωγική ανασυγκρότηση και αποκέντρωση. Απαιτεί να εφαρμόσουμε μία πολιτική που να στηρίξουμε τους ανθρώπους της παραγωγής και όχι να ανέχεται ή να ενισχύει αυτούς που κλέβουν  τον ιδρώτα και τον μόχθο τους, αυτούς τους λίγους βολεμενους που δυστυχώς ευνοεί και το παραγωγικό μοντέλο το σημερινό, αλλά και η κυβέρνηση της ΝΔ του κ.Μητσοτάκη».

Στις 19:30, ο Αλέξης Τσίπρας θα μεταβεί στο Ανατολικό Ζαγόρι, όπου θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με τους κατοίκους στο χωριό Μηλιωτάδες

Αύριο,Τρίτη, σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας του στην Ήπειρο, θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας, όπου θα συναντήσει ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες της περιοχής Πρεβέζης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.

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Άρθρο Τσίπρα για την Ήπειρο: Οκτώ προτεραιότητες και νέα συμφωνία ανάπτυξης

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