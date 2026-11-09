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09.11.2026 20:14

Λήξη συναγερμού για στο Blue Star 1 – Αναχωρεί για τον προορισμό του

09.11.2026 20:14
blueStar1

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Λήξη συναγερμού σήμανε μετά από έρευνα των αρχών στο πλοίο Blue Star 1, το οποίο εκκενώθηκε νωρίτερα μετά από απειλή για βόμβα, στο λιμάνι του Πειραιά. Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κω και Ρόδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε σε επιβάτη του πλοίου, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να εκραγεί βόμβα. Ο επιβάτης ενημέρωσε αμέσως το πλήρωμα και στη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι λιμενικές αρχές.

Για λόγους ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση και των 875 επιβατών, ενώ στο πλοίο επέβαιναν επίσης 83 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο πρόκειται να αναχωρήσει κανονικά για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του.

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