Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτη μαύρη σακούλα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου και συγκεκριμένα μιας μαύρης πλαστικής σακούλας στο κέντρο της Αθήνας.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σακούλα εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος στην ομηρία των εργαζομένων της Pizza Fan: Ανοίγουν την Τετάρτη (11/11) τα καταστήματα της αλυσίδας

«Μυρίζει» Χριστούγεννα και στην Αθήνα: Ξεκίνησε ο στολισμός της πλατείας Συντάγματος

Νίκαια: 36χρονος πυροβολούσε με καραμπίνα και σημάδεψε αστυνομικούς – Οπλοστάσιο και κάνναβη στο σπίτι του











