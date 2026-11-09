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09.11.2026 17:58

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Εντοπίστηκε ύποπτη μαύρη σακούλα

09.11.2026 17:58
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φωτογραφία αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου και συγκεκριμένα μιας μαύρης πλαστικής σακούλας στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σακούλα εντοπίστηκε στην περιοχή μεταξύ των οδών Ομήρου και Πανεπιστημίου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για την προβλεπόμενη διαδικασία, ενώ έχει διακοπεί και η κυκλοφορία.

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