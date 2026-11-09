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09.11.2026 15:34

«Μυρίζει» Χριστούγεννα και στην Αθήνα: Ξεκίνησε ο στολισμός της πλατείας Συντάγματος

09.11.2026 15:34
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Μπορεί να είμαστε στις αρχές Νοεμβρίου, αλλά και η Αθήνα, ακολουθώντας το παράδειγμα ευρωπαϊκών πόλεων, που ήδη «ντύθηκαν» στα γιορτινά τους, ετοιμάζεται για την πιο όμορφη εποχή του χρόνου.

Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες εργασίες για τον εορταστικό στολισμό της πλατείας Συντάγματος, που αποτελεί παραδοσιακά το κεντρικό σημείο των γιορτινών εκδηλώσεων της πρωτεύουσας. Από το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, συνεργεία του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται στην πλατεία, τοποθετώντας τις πρώτες σειρές από χριστουγεννιάτικα λαμπάκια στα δέντρα.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται σταδιακά, ώστε να ολοκληρωθεί η διακόσμηση ενόψει της εορταστικής περιόδου, όταν το Σύνταγμα συγκεντρώνει χιλιάδες Αθηναίους και επισκέπτες.

Το επόμενο σημαντικό βήμα αφορά την τοποθέτηση του κεντρικού χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του εορταστικού στολισμού της πλατείας. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία τοποθέτησής του, ούτε έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα της φωταγώγησης.

Η πλατεία Συντάγματος αναμένεται να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για όσους επιθυμούν να απολαύσουν τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας. Με τα πρώτα λαμπάκια να έχουν ήδη αρχίσει να τοποθετούνται και σε πολλούς κεντρικούς δρόμους, η πρωτεύουσα μετρά αντίστροφα για την πιο γιορτινή περίοδο του χρόνου, που πλημμυρίζει με φως και χρώματα.

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