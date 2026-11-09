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ΥΓΕΙΑ

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09.11.2026 15:46

Ο ΠΙΣ ζητάει επανεξέταση του νέου Συστήματος Αξιολόγησης Παρόχων του ΕΟΠΥΥ από τους ασφαλισμένους

09.11.2026 15:46
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Έντονο προβληματισμό για το νέο Σύστημα Αξιολόγησης Παρόχων του ΕΟΠΥΥ από τους ασφαλισμένους εκφράζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ). Με επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο Σύλλογος ζητά άμεσες διευκρινίσεις για τη μεθοδολογία και την επανεξέταση κρίσιμων παραμέτρων της εφαρμογής του.

Αν και ο ΠΙΣ υποστηρίζει διαχρονικά τη βελτίωση της ποιότητας στην περίθαλψη, τονίζει ότι η ιατρική δεν αποτελεί εμπορική υπηρεσία ή καταναλωτικό προϊόν. Η σχέση γιατρού και ασθενούς βασίζεται στην επιστημονική γνώση, τη δεοντολογία και την ανεξαρτησία της ιατρικής κρίσης. Ως εκ τούτου, ο Σύλλογος υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στην υποκειμενική εμπειρία του ασθενούς και στην αντικειμενική, επιστημονική αξιολόγηση της ιατρικής πράξης.

«Ο ασθενής είναι σε θέση να κρίνει την εξυπηρέτηση και την επικοινωνία, αλλά δεν διαθέτει τα επιστημονικά κριτήρια για να αξιολογήσει την ορθότητα μιας διάγνωσης ή μιας θεραπείας.» όπως τονίζει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, εκφράζεται έντονη ανησυχία για τις πρακτικές συνέπειες του συστήματος. Ο ΠΙΣ ζητά να αποσαφηνιστεί αν οι βαθμολογίες των πολιτών θα επηρεάζουν τις συμβάσεις, τις αποζημιώσεις ή την επαγγελματική πορεία των γιατρών. Επιπλέον, διεκδικεί εγγυήσεις προστασίας από κακόβουλες ή αυθαίρετες κριτικές, πλήρη δημοσιοποίηση των κριτηρίων βαθμολόγησης, καθώς και την ενεργή συμμετοχή του στον σχεδιασμό του συστήματος.

Ο Σύλλογος ξεκαθαρίζει ότι αντιτίθεται στη χρήση υποκειμενικών κριτηρίων ως μέτρο επιστημονικής ποιότητας και ζητά την άμεση έναρξη θεσμικού διαλόγου με το Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ. Καταλήγοντας, επισημαίνει ότι η φωνή των ασθενών είναι σεβαστή, όμως η επιστημονική κρίση και η επαγγελματική αυτονομία των γιατρών, δεν μπορούν να τεθούν σε ψηφοφορία μέσω διαδικασιών καταναλωτικής βαθμολόγησης.

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